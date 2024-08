Επίθεση στη Γερμανία: Οι Αρχές εισέβαλαν σε δομή φιλοξενίας προσφύγων για τον εντοπισμό του δράστη

Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι Αρχές στη Γερμανία, για τον εντοπισμό του δράστη της δολοφονικής επίθεσης στο Ζόλινγκεν.

Λίγες ώρες αφότου το Ισλαμικό Κράτος με ανακοίνωσή του ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στη Γερμανία, δεκάδες αστυνομικοί εισέβαλαν σε μια δομή φιλοξενίας προσφύγων στην πόλη, σε μια επιχείρηση που φέρεται να συνδέεται με τη φονική επίθεση. Ο δράστης της επίθεσης σκότωσε τρεις ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους οκτώ.

Κατάφερε να διαφύγει μέσα στο χάος και τον πανικό που προκλήθηκε, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες τέσσερις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και δίνουν μάχη για τη ζωή τους. Μέχρι τώρα, η αστυνομία δεν έχει ταυτοποιήσει έναν ύποπτο παρότι έχουν γίνει συλλήψεις, αλλά ούτε έχει δώσει στη δημοσιότητα σαφή περιγραφή του δράστη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 15χρονος που συνελήφθη νωρίτερα από τις Αρχές, φέρεται να γνώριζε για τα σχέδια του δράστη και δεν τα κατήγγειλε.

«Έχουμε λάβει πληροφορίες και αυτή τη στιγμή εκτελούμε αστυνομικά μέτρα», ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας αναφερόμενος στην έρευνα, ενώ αρκετοί αστυνομικοί απέκλεισαν την περιοχή γύρω από τη δομή. Το Ισλαμικό Κράτος σε ανακοίνωσή του ανέφερε πως η επίθεση πραγματοποιήθηκε ως «εκδίκηση για τους μουσουλμάνους στην Παλαιστίνη και παντού». «Ο δράστης της επίθεσης εναντίον της συγκέντρωσης χριστιανών χθες ήταν ένας στρατιώτης της ομάδας του Ισλαμικού Κράτους», σημειώνεται στην ανακοίνωση του πρακτορείου ειδήσεων Amaq των τζιχαντιστών στο Telegram.



Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με το BBC νωρίτερα οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 15χρονου, ενώ τα ξημερώματα είχε συλληφθεί ακόμη ένας άνδρας, ο οποίος τελικά διαπιστώθηκε ότι δεν σχετίζεται με την επίθεση. Η Bild ανέφερε πως ο πρώτος συλληφθείς ήταν νεότερος από τον καταζητούμενο και η εμφάνισή του δεν ταίριαζε με την περιγραφή του δράστη από τους αυτόπτες μάρτυρες.



Οι νεκροί της επίθεσης είναι ένας άνδρας 67 ετών, ένας 56 ετών και μια γυναίκα επίσης 56 ετών, ενώ τέσσερις δίνουν μάχη για την ζωή τους. Ο δράστης της αιματηρής επίθεσης, είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες για τουλάχιστον τρεις ανθρωποκτονίες και πολλές απόπειρες.

