Επίθεση με μαχαίρι στη Γερμανία: Η αστυνομία προχώρησε σε νέα σύλληψη

Η γερμανική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη νέου υπόπτου για την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι που έγινε το βράδυ της Παρασκευής στο Ζόλινγκεν.

Τα ξημερώματα είχε συλληφθεί ακόμη ένας άνδρας για την επίθεση στο φεστιβάλ του Ζόλινγκεν στη Γερμανία, ο οποίος τελικά διαπιστώθηκε ότι δεν σχετίζεται με την επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 8.

Σύμφωνα με την BILD, ο πρώτος συλληφθείς ήταν νεότερος από τον καταζητούμενο και η εμφάνισή του δεν ταίριαζε με την περιγραφή του δράστη από τους αυτόπτες μάρτυρες.

Η εφημερίδα περιγράφει τον δράστη ως αθλητικό άνδρα «με αραβικά χαρακτηριστικά», ηλικίας 20-30 ετών, ύψους 1,70-1,75 και επισημαίνει ότι φορούσε μαύρα ρούχα και σκούφο. Περίπου 200 μέτρα από τον τόπο του εγκλήματος βρέθηκε πάντως το φονικό όπλο του δράστη, το οποίο υπόκειται σε ειδική έρευνα από την αστυνομία.

Σημειώνεται ότι κοντά στον τόπο του εγκλήματος βρέθηκε ωστόσο το μαχαίρι με το οποίο έγιναν οι επιθέσεις.

BREAKING:



At least 3 stabbed to death at “diversity festival” in Solingen, Germany 🇩🇪



People are still receiving CPR treatment on the scene, but several bodies have also been covered with sheets.@BILD reports that eyewitnesses say an “Arab-looking man” started stabbing people pic.twitter.com/2443bpZZjR