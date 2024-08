Επίθεση με μαχαίρι στη Γερμανία: Οι Αρχές δεν βλέπουν κανένα άλλο κίνητρο εκτός από την τρομοκρατία

«Κανένα άλλο κίνητρο εκτός από την τρομοκρατία» εκτιμούν μέχρι τώρα οι Αρχές της Γερμανίας για την αιματηρή επίθεση στο Ζόλινγκεν.

Μετά τη σύλληψη ενός ακόμη ατόμου για την επίθεση στο Ζόλινγκεν, ενός 15χρονου, η αστυνομία δεν διακρίνει για την ώρα «κανένα άλλο κίνητρο εκτός από την τρομοκρατία», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο εισαγγελέας Μάρκους Κάσπερς.

Σύμφωνα με το BBC νωρίτερα οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 15χρονου, ενώ υπενθυμίζεται πως τα ξημερώματα είχε συλληφθεί ακόμη ένας άνδρας, ο οποίος τελικά διαπιστώθηκε ότι δεν σχετίζεται με την επίθεση. Η BILD ανέφερε πως ο πρώτος συλληφθείς ήταν νεότερος από τον καταζητούμενο και η εμφάνισή του δεν ταίριαζε με την περιγραφή του δράστη από τους αυτόπτες μάρτυρες.

Ο αστυνομικός διευθυντής Τόρστεν Φλάις κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου σχετικά με τις εξελίξεις της αιματηρής επίθεσης, επιβεβαίωσε ακόμη την πληροφορία ότι ο δράστης στόχευε συγκεκριμένα στον λαιμό των θυμάτων του, η οποία ωστόσο αρχικά είχε διαψευσθεί. Παράλληλα, διευκρίνισε ακόμη ότι μέχρι τώρα δεν υπάρχει εικόνα του δράστη, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην έρευνα για τον εντοπισμό του, αλλά «ερευνώνται πολλά στοιχεία και παραλαμβάνεται συνεχώς πολύ υλικό».



Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με μια δεύτερη σύλληψη πιθανού υπόπτου, ο εκπρόσωπος της αστυνομίας απέφυγε να διαψεύσει ή να επιβεβαιώσει και ζήτησε την κατανόηση των πολιτών, «μέχρις ότου συνθέσουμε μια εικόνα η οποία να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στα γεγονότα». Ο ίδιος σημείωσε επίσης ότι υπάρχουν διαφορετικές και αντικρουόμενες μαρτυρίες σχετικά με την εμφάνιση του δράστη και η αστυνομία καταβάλλει προσπάθεια προκειμένου να καταλήξει σε μια αξιόπιστη και όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένη περιγραφή.

