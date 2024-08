Επίθεση με μαχαίρι στη Γερμανία: Ο συλληφθείς δεν είναι ο δράστης

Ο άνδρας που συνέλαβε η αστυνομία τα ξημερώματα ως πιθανό ύποπτο για την χθεσινοβραδινή επίθεση με μαχαίρι σε φεστιβάλ στο Ζόλινγκεν της Γερμανίας, δεν είναι τελικά ο δράστης.

Ο δράστης της αιματηρής επίθεσης εξακολουθεί, σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, να διαφεύγει. Κοντά στον τόπο του εγκλήματος βρέθηκε ωστόσο το μαχαίρι με το οποίο έγιναν οι επιθέσεις.

Σύμφωνα με την BILD, ο συλληφθείς είναι νεότερος από τον καταζητούμενο και η εμφάνισή του δεν ταιριάζει με την περιγραφή του δράστη από τους αυτόπτες μάρτυρες. Η εφημερίδα περιγράφει τον δράστη ως αθλητικό άνδρα «με αραβικά χαρακτηριστικά», ηλικίας 20-30 ετών, ύψους 1,70-1,75 και επισημαίνει ότι φορούσε μαύρα ρούχα και σκούφο. Περίπου 200 μέτρα από τον τόπο του εγκλήματος βρέθηκε πάντως το φονικό όπλο του δράστη, το οποίο υπόκειται σε ειδική έρευνα από την αστυνομία.

Μετά την θανατηφόρα επίθεση στο «Φεστιβάλ για την Πολυμορφία», οι κοντινές πόλεις Χίλντεν και Χάαν ανακοίνωσαν την ακύρωση αντίστοιχων δικών τους εκδηλώσεων, επικαλούμενες θέμα ασφάλειας, καθώς ο δράστης εξακολουθεί να διαφεύγει.

Σε ένδειξη συμπαράστασης για τον θάνατο τριών ατόμων και τον τραυματισμό ακόμη πέντε, η Γερμανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου κάλεσε τις ομάδες της Bundesliga να αγωνιστούν φορώντας πένθιμα περιβραχιόνια.

«Η τρομακτική πράξη στο Ζόλινγκεν με έχει συγκλονίσει, συγκλονίζει την χώρα μας. Θρηνούμε για τους νεκρούς και ανησυχούμε για τους τραυματίες, στους οποίους εύχομαι ειλικρινά δύναμη και ταχεία ανάρρωση», δήλωσε ο ομοσπονδιακός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ και τόνισε ότι «ο δράστης πρέπει να λογοδοτήσει», καλώντας τους πολίτες «να σταθούμε όλοι μαζί, ενάντια στο μίσος και στην βία».

