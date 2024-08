Επίθεση με μαχαίρι στη Γερμανία: Συνελήφθη ύποπτος

Σε μια σύλληψη έχουν προχωρήσει οι αρχές στη Γερμανία για την επίθεση με μαχαίρι στο Ζόλινγκεν.

Η ειδική αστυνομική μονάδα SEK έχει προχωρήσει σε μια σύλληψη πιθανού υπόπτου για την χθεσινοβραδινή επίθεση με μαχαίρι, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων οκτώ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, η SEK συνέλαβε τα ξημερώματα έναν άνδρα στο διαμέρισμα των γονιών του, έπειτα από πληροφορία που έλαβε από μάρτυρα ο οποίος αναγνώρισε τον ύποπτο από προηγούμενο αδίκημα. Δεν είναι πάντως ακόμη σαφές εάν πρόκειται πράγματι για τον δράστη της χθεσινής επίθεσης.

Για «τρομερό γεγονός» έκανε λόγο ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς ανέφερε ότι έχει επικοινωνήσει με τον δήμαρχο της πόλης Τιμ Κούρτσμπαχ και δήλωσε «βαθιά συγκλονισμένος» από την επίθεση. «Θρηνούμε για τα θύματα και συμπαραστεκόμαστε στους συγγενείς. Εύχομαι στους τραυματίες ταχεία ανάρρωση. Ο δράστης πρέπει να συλληφθεί σύντομα και να τιμωρηθεί στον μέγιστο βαθμό του νόμου», δήλωσε ο κ. Σολτς.

Der Anschlag in Solingen ist ein schreckliches Ereignis, das mich sehr bestürzt. Ein Attentäter hat mehrere Menschen brutal getötet. Gerade habe ich mit Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach telefoniert. Wir trauern um die Opfer und stehen an der Seite der Angehörigen. (1/2) — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) August 24, 2024

Προηγουμένως την οδύνη τους είχαν εκφράσει και οι επικεφαλής των άλλων κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού, ο υπουργός Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ (Πράσινοι) και ο υπουργός Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ (FDP).

Η αστυνομία πάντως δεν έχει σημάνει λήξη συναγερμού και εξακολουθεί να συνιστά «προσοχή» στους πολίτες που κυκλοφορούν στο κέντρο της πόλης.

German police said they were still searching for an unknown assailant, hours after he killed three people and wounded others in a stabbing attack in the western city of Solingen.



"Both victims and witnesses are currently being questioned," police said.https://t.co/RSZEcdlyAi pic.twitter.com/vveg3F5Lbg — DW News (@dwnews) August 24, 2024

Επίθεση Ζόλινγκεν: Τέλος το φεστιβάλ για την Πολυμορφία- Σε σοκ η πόλη

«Απόψε στη Ζόλινγκεν βρισκόμαστε όλοι σε σοκ, αισθανόμαστε φρίκη και μεγάλη θλίψη. Θέλαμε να γιορτάσουμε όλοι μαζί την επέτειο της πόλης μας και τώρα αναγκαζόμαστε να θρηνήσουμε θανάτους και τραυματισμούς. Μου ραγίζει η καρδιά η επίθεση στην πόλη μας. Με δάκρυα στα μάτια σκέφτομαι αυτούς που χάσαμε. Προσεύχομαι για όσους παλεύουν ακόμη για τη ζωή τους», δήλωσε ο δήμαρχος της Ζόλινγκεν Τιμ Κούρτσμπαχ.

Μετά την επίθεση, οι αρχές αποφάσισαν να διακοπεί το «Φεστιβάλ για την Πολυμορφία» που βρισκόταν σε εξέλιξη, με την ευκαιρία της 650ής επετείου από την ίδρυση της πόλης, κι επρόκειτο να διαρκέσει ως και αύριο Κυριακή.

BREAKING: At least 9 people stabbed at Festival of Diversity in Solingen, Germany. Reports of multiple fatalities - FOCUS pic.twitter.com/vS610XkBHc — BNO News (@BNONews) August 23, 2024

Τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ υπολογιζόταν ότι θα παρακολουθούσαν τουλάχιστον 80.000 άνθρωποι κατά την διάρκεια του τριημέρου.

Την ώρα της επίθεσης, στην πλατεία Φρόνχοφ, στο κέντρο της Ζόλινγκεν, βρίσκονταν χιλιάδες άνθρωποι που παρακολουθούσαν συναυλία.

Οι θεατές απομακρύνθηκαν με οδηγίες των αρχών ασφαλείας, οι οποίες έχουν ζητήσει επίσης από τους κατοίκους της πόλης να παραμείνουν στα σπίτια τους όσο ο δράστης διαφεύγει τη σύλληψη.

BREAKING:



At least 3 stabbed to death at “diversity festival” in Solingen, Germany 🇩🇪



People are still receiving CPR treatment on the scene, but several bodies have also been covered with sheets.@BILD reports that eyewitnesses say an “Arab-looking man” started stabbing people pic.twitter.com/2443bpZZjR — Visegrád 24 (@visegrad24) August 23, 2024

