Γερμανία: Επιτέθηκε με μαχαίρι σε πολιτικό και αστυνομικό και τον σκότωσαν on camera

Φρικτή επίθεση με μαχαίρι, η οποία μάλιστα καταγράφηκε on camera, σημειώθηκε σε κεντρική πλατεία του Μάνχαϊμ, με τον δράστη, αφού επιτίθεται εναντίον πολιτικού, να καταγράφεται σε βίντεο να μαχαιρώνει σε κατάσταση αμόκ ακόμα και τον αστυνομικό που πήγε να τον συλλάβει πριν πέσει νεκρός από τα πυρά άλλου αστυνομικού.

Βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν έναν άγνωστο μέχρι στιγμής δράστη να επιτίθεται σε έναν άλλο άνδρα. Το θύμα λέγεται ότι είναι ο επικριτικός προς το Ισλάμ και συντηρητικός πολιτικός Μίχαελ Στούρτσμπεργκερ, 59 ετών. Ο Μίχαελ Στούρτσμπεργκερ συμμετείχε σε συγκέντρωση του κινήματος πολιτών Pax Europa εκείνο το πρωί. Σύμφωνα με την αστυνομία, η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 11:35 π.μ..

BREAKING:



Islamist terror attack in Germany



The conservative politician and anti-Islam activist Michael Stürzenberger was stabbed during a public meeting in Mannheim.



A police officers was also stabbed in the neck.



The attacker was liquidated by the police pic.twitter.com/o2lXeIAEZX