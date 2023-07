Επίθεση με drones στη Μόσχα - Το Κίεβο κατηγορούν οι Ρώσοι

Επιθέσεις με drones αναφέρθηκαν στη Μόσχα με το πρώτο φως της ημέρας.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας κατηγόρησε την Ουκρανία για την επίθεση με drones στη Μόσχα, αφού ο δήμαρχος της πόλης δήλωσε ότι χτυπήθηκαν δύο κτίρια και τα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι βρέθηκαν συντρίμμια όχι μακριά από τα κτίρια του υπουργείου Άμυνας

Όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο Tass, ένα drone έπεσε στην Komsomolsky Prospekt, κοντά στο ρωσικό υπουργείο Άμυνας, ενώ ένα άλλο χτύπησε ένα εμπορικό κέντρο στην οδό Likhacheva, κοντά σε έναν από τους κεντρικούς περιφερειακούς δρόμους της Μόσχας.

Σύμφωνα με τις ρωσικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, προς το παρόν δεν υπάρχουν τραυματίες. Το πρωί, το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι αντιμετώπισε δύο ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που πετούσαν πάνω από την πρωτεύουσα και κατηγόρησε το Κίεβο ότι εξαπέλυσε «διεθνή τρομοκρατική ενέργεια» στη ρωσική πρωτεύουσα.

«Μια προσπάθεια του καθεστώτος του Κιέβου να πραγματοποιήσει τρομοκρατική ενέργεια χρησιμοποιώντας δύο drones σε στόχους στο έδαφος της πόλης της Μόσχας έχει ανασταλεί. Τα drones αντιμετωπίστηκαν και συνετρίβησαν. Δεν υπάρχουν θύματα», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

More Evidence that these were indeed Ukrainian “Beaver” Long-Range Attack Drones which were seen over the Russian Capital of Moscow this morning; these Drones are have a very unique profile with the 2 Front-Wings being Short and the 2 Rear-Wings being the Primary Stabilizers. pic.twitter.com/NGD8jNziJl