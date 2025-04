Επιστρέφει το ρεύμα στην Ισπανία και την Πορτογαλία μετά το μπλακ άουτ

Η ηλεκτροδότηση άρχισε να αποκαθίσταται στην Ισπανία και την Πορτογαλία μετά από το εκτεταμένο μπλακ άουτ που έπληξε μεγάλες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων της Μαδρίτης και της Λισαβόνας, το μεσημέρι της Δευτέρας.

Η μαζική αυτή διακοπή ηλεκτροδότησης προκάλεσε χάος σε εκατομμύρια ανθρώπους, καθώς βασικές υποδομές και υπηρεσίες σταμάτησαν να λειτουργούν, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα και την ασφάλεια των πολιτών.

Η διακοπή ρεύματος προκάλεσε την ακινητοποίηση των μέσων μαζικής μεταφοράς, με τα τρένα να σταματούν ξαφνικά και το μετρό να ακινητοποιείται σε πολλές πόλεις, ενώ αεροπλάνα καθηλώθηκαν στα αεροδρόμια, προκαλώντας ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων. Επιπλέον, διακόπηκαν οι υπηρεσίες τηλεφωνίας και διαδικτύου, με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι πολίτες να επικοινωνήσουν ή να εργαστούν εξ αποστάσεως. Τα φανάρια στους δρόμους έσβησαν, δημιουργώντας κυκλοφοριακό χάος, ενώ τα ΑΤΜ δεν λειτουργούσαν, αφήνοντας πολλούς χωρίς πρόσβαση σε μετρητά. Σε ορισμένα νοσοκομεία, αναβλήθηκαν προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις και άλλες ιατρικές διαδικασίες, αν και το προσωπικό κατάφερε να συνεχίσει να παρέχει φροντίδα σε επείγοντα περιστατικά χρησιμοποιώντας γεννήτριες.

Video footage showed long snaked lines of cars in traffic jams throughout Madrid during a wide power outage across Spain and Portugal, that also paralyzed public transportation and delayed flights https://t.co/km6XsujV7s pic.twitter.com/uXnyqiXrJY