Ρομπότ που χορεύουν, παλεύουν και σκοράρουν: Οι πρώτοι Παγκόσμιοι Αγώνες Ανθρωποειδών Ρομπότ είναι γεγονός

Στην τελετή έναρξης στο Πεκίνο, ρομπότ έπαιξαν φιλικά ποδοσφαίρου και πυγμαχίας, ενώ άλλα έκαναν τούμπες και πανηγύριζαν

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ: Getty Images
0

Στο Πεκίνο, ανθρωποειδή ρομπότ χόρεψαν χιπ χοπ, έκαναν πολεμικές τέχνες και έπαιξαν κιθάρα, πλήκτρα και ντραμς, δίνοντας το σύνθημα για την έναρξη των πρώτων Παγκόσμιων Αγώνων Ανθρωποειδών Ρομπότ, το βράδυ της Πέμπτης.

Η τριήμερη διοργάνωση, που ολοκληρώνεται την Κυριακή, φέρνει αντιμέτωπες περισσότερες από 500 μηχανικές «ομάδες» από 16 χώρες, ανάμεσά τους οι ΗΠΑ, η Γερμανία και η Ιαπωνία. Συνολικά 280 ομάδες ρομπότ θα διαγωνιστούν σε αθλήματα όπως ποδόσφαιρο, τρέξιμο και πυγμαχία, καθώς η Κίνα εντείνει την προσπάθειά της να αναπτύξει ανθρωποειδή ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη.

Στην τελετή έναρξης, ρομπότ έπαιξαν φιλικά ποδοσφαίρου και πυγμαχίας, ενώ άλλα έκαναν τούμπες και πανηγύριζαν. Μάλιστα, ένας ρομποτικός ποδοσφαιριστής πέτυχε γκολ μετά από μερικές προσπάθειες, ρίχνοντας τον «τερματοφύλακα» στο έδαφος, ενώ ένας άλλος έπεσε αλλά σηκώθηκε μόνος του.

Φωτ: EPA, αρχείου

Το πρόγραμμα περιλάμβανε και επίδειξη μόδας: ρομπότ φόρεσαν καπέλα και ρούχα μαζί με ανθρώπους μοντέλα, αν και σε μία αμήχανη στιγμή ένα ρομπότ-μοντέλο κατέρρευσε και απομακρύνθηκε από δύο ανθρώπους.

Συμμετέχουν ομάδες από κινεζικές εταιρείες ρομποτικής, αλλά και κορυφαία πανεπιστήμια όπως το Τσινγκχούα και το Πεκίνο, καθώς και τρία λύκεια. «Κάθε ρομπότ που παίρνει μέρος γράφει ιστορία», δήλωσε στην People’s Daily εκπρόσωπος της κινεζικής κυβέρνησης. Τα εισιτήρια κυμαίνονται από 180 γουάν (περίπου 23 ευρώ) έως 580 γουάν (περίπου 74 ευρώ).

Με πληροφορίες από Associated Press

0

