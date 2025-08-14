ΔΙΕΘΝΗ

Διεθνή

Greenpeace: Ακτιβιστές «έντυσαν» στα κόκκινα πλατφόρμα της Shell στη μέση της Βόρειας Θάλασσας

Ο διάσημος Βρετανός γλύπτης Ανίς Καπούρ συνεργάστηκε με τη Greenpeace για το έργο «Butchered» («Σφαγιασμένο»), ως σχόλιο για τη «σφαγή» του περιβάλλοντος

LifO Newsroom
Φωτ: Greenpeace
Για πρώτη φορά στην ιστορία, ένα έργο σύγχρονης τέχνης εκτίθεται πάνω σε ενεργή πλατφόρμα εξόρυξης φυσικού αερίου. Ο Βρετανός γλύπτης Ανίς Καπούρ συνεργάστηκε με τη Greenpeace για να μετατρέψει μια εγκατάσταση της Shell στη Βόρεια Θάλασσα σε καμβά διαμαρτυρίας, στοχεύοντας ευθέως τη βιομηχανία ορυκτών καυσίμων.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, επτά ακτιβιστές της Greenpeace, με το πλοίο Arctic Sunrise, προσέγγισαν την πλατφόρμα Skiff, 45 ναυτικά μίλια ανοιχτά του Νόρφολκ, στην Αγγλία. Αφού σκαρφάλωσαν στην εγκατάσταση, τοποθέτησαν μια μεταλλική κατασκευή 12 επί 8 μέτρων στην πλευρά της και άπλωσαν έναν λευκό καμβά 96 τ.μ., τον οποίο κάλυψαν με κόκκινη «αιματοβαμμένη» μπογιά, φτιαγμένη από θαλασσινό νερό, σκόνη παντζαριού και μη τοξική χρωστική τροφίμων.

Ο Καπούρ βάφτισε το έργο «Butchered» («Σφαγιασμένο»), ως σχόλιο για τη «σφαγή» του περιβάλλοντος. «Είναι αίμα πάνω σε καμβά», δήλωσε στην Guardian. «Μια αναφορά στην καταστροφή – την αιμορραγία – του πλανήτη μας». Το έργο, που στήθηκε κατά τη διάρκεια του τέταρτου φετινού καύσωνα, στοχεύει να υπενθυμίσει τους πραγματικούς υπαίτιους της κλιματικής κρίσης: «Το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης βαραίνει τις μεγάλες πετρελαϊκές και εταιρείες φυσικού αερίου», είπε ο καλλιτέχνης.

Η Greenpeace τόνισε ότι η δράση αυτή ήθελε να απεικονίσει «τον τεράστιο πόνο που προκαλούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα» και να διαλύσει την «συλλογική αμνησία» γύρω από τις αιτίες της κλιματικής κατάρρευσης. Ο Καπούρ, που εδώ και χρόνια αναζητούσε τρόπο να στηρίξει πιο ενεργά τις «ηρωικές» δράσεις της οργάνωσης, είπε ότι η ιδέα για την εγκατάσταση πάνω σε εξέδρα γεννήθηκε πέρσι, αλλά η πρώτη προσπάθεια δεν είχε στεφθεί με επιτυχία.

Η Shell αντέδρασε κατηγορώντας τους ακτιβιστές για παραβίαση ζώνης ασφαλείας και παράνομη είσοδο. «Η ασφάλεια στη θάλασσα είναι προτεραιότητά μας», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες της Greenpeace «εξαιρετικά επικίνδυνες» και τονίζοντας ότι «η διαμαρτυρία πρέπει να γίνεται με ασφάλεια και νομιμότητα».

Με πληροφορίες από Guardian

