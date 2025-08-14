ΔΙΕΘΝΗ

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

Διεθνή

Οι «ζόμπι-λαγοί» του Κολοράντο: Η αλήθεια πίσω από τις φωτογραφίες με τα μαύρα «κέρατα»

Οι εικόνες είναι πραγματικές

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Οι «ζόμπι-λαγοί» του Κολοράντο: Η αλήθεια πίσω από τις φωτογραφίες με τα μαύρα «κέρατα» Facebook Twitter
Φωτ. Αρχείου: Unsplash
0

Φωτογραφίες από λαγούς στο Κολοράντο, που εμφανίζουν μαύρες, στριφογυριστές κερατοειδείς προεκτάσεις γύρω από το κεφάλι τους, έχουν γίνει viral, με πολλούς χρήστες να τα χαρακτηρίζουν «λαγούς-ζόμπι» ή «κουνέλια-δαίμονες».

Οι εικόνες, που τραβήχτηκαν στην πόλη Φορτ Κόλινς κοντά στο Ντένβερ, είναι πραγματικές και απεικονίζουν ζώα μολυσμένα με τον ιό Shope Papilloma Virus, σύμφωνα με την Υπηρεσία Άγριας Ζωής του Κολοράντο.

Οι «ζόμπι-λαγοί» του Κολοράντο: Η αλήθεια πίσω από τις φωτογραφίες με τα μαύρα «κέρατα» Facebook Twitter

Ο ιός προκαλεί την ανάπτυξη κερατοειδών εξογκωμάτων, τα οποία συνήθως δεν είναι επικίνδυνα, εκτός εάν εμφανιστούν σε ευαίσθητα σημεία όπως τα μάτια ή το στόμα, εμποδίζοντας την όραση ή τη σίτιση. Η ασθένεια μεταδίδεται κυρίως μέσω ψύλλων και τσιμπουριών, αλλά και με άμεση επαφή μεταξύ κουνελιών. Δεν μολύνει ανθρώπους, γάτες ή σκύλους, ωστόσο οι αρχές προειδοποιούν να μην αγγίζονται τα μολυσμένα ζώα.

Οι «ζόμπι-λαγοί» του Κολοράντο: Η αλήθεια πίσω από τις φωτογραφίες με τα μαύρα «κέρατα» Facebook Twitter

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα άγρια κουνέλια αναρρώνουν χωρίς θεραπεία, καθώς το ανοσοποιητικό τους εξουδετερώνει τον ιό και οι αναπτύξεις υποχωρούν. Για τα κατοικίδια κουνέλια, όμως, συνιστάται άμεση κτηνιατρική φροντίδα.

Ο Shope Papilloma Virus δεν είναι νέα ασθένεια· θεωρείται μάλιστα ότι ενέπνευσε τον μύθο του «jackalope», του λαγού με κέρατα αντιλόπης. Επιστημονικά καταγράφηκε για πρώτη φορά το 1931 από τον Ρίτσαρντ Ε. Shope, και η μελέτη του συνέβαλε στην κατανόηση της σχέσης μεταξύ ιών και καρκίνου, όπως η σύνδεση του HPV με τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Με πληροφορίες από SkyNews

Διεθνή

Tags

0

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τι έτρεχε με τους λαγούς στην αρχαία Αθήνα;

Ιστορία μιας πόλης / Τι έτρεχε με τους λαγούς στην αρχαία Αθήνα;

Στην αρχαία Αθήνα, ο λαγός δεν ήταν μόνο θήραμα, αλλά και σύμβολο ερωτικής επιθυμίας και γονιμότητας, ενώ χρησιμοποιούνταν επίσης ως προσφορά στους θεούς. Ο Ξενοφών έγραψε για το κυνήγι του, ενώ εμφανίζεται συχνά στην τέχνη - στα αγγεία, στις παραστάσεις συμποσίων, ακόμη και σε ταφικά μνημεία. Η Αγιάτη Μπενάρδου συνομιλεί με την Κάτια Μαργαρίτη ρίχνοντας φως στο παρελθόν ενός ζώου που είχε πολύ μεγαλύτερη σημασία απ’ ό,τι ίσως φανταζόμαστε.
ΑΓΙΑΤΗ ΜΠΕΝΑΡΔΟΥ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στα 50: «Νιώθω 32» - Το «όχι» για το οποίο ακόμη μετανιώνει

Διεθνή / Λεονάρντο Ντι Κάπριο: «Στα 50, νιώθω 32» - Για ποιον ρόλο που είπε «όχι» μετανιώνει ακόμη

Μιλώντας στον Πολ Τόμας Άντερσον, ο Ντι Κάπριο μίλησε για την ηλικία, την ταινία του που βλέπει περισσότερο και αυτήν στην οποία θα ήθελε περισσότερο να έχει συμμετάσχει 
LIFO NEWSROOM
Από τον δικτάτορα Φράνκο και τον βασιλιά Λεοπόλδο μέχρι τον Κριστιάνο Ρονάλντο: Αγάλματα που Εξαφανίστηκαν

Διεθνή / Από τον δικτάτορα Φράνκο και τον βασιλιά Λεοπόλδο μέχρι τον Κριστιάνο Ρονάλντο: Αγάλματα που εξαφανίστηκαν

Από αμφιλεγόμενα έργα τέχνης μέχρι ιστορικά πρόσωπα και… κλεμμένα αρκουδάκια, αυτά είναι τα αγάλματα που απομακρύνθηκαν, γκρεμίστηκαν ή εξαφανίστηκαν, αποκαλύπτοντας τι πραγματικά τιμά η κοινωνία μας
LIFO NEWSROOM
Σουδάν: Εν μέσω πολέμου οι κάτοικοι βιώνουν τη «χειρότερη επιδημία χολέρας εδώ και χρόνια» 

Διεθνή / Σουδάν: Εν μέσω πολέμου οι κάτοικοι βιώνουν τη «χειρότερη επιδημία χολέρας εδώ και χρόνια» 

Διεθνείς οργανώσεις προειδοποιούν ότι η εξάπλωση της ασθένειας, εάν δεν ελεγχθεί, μπορεί να επιδεινώσει παρόμοια ξεσπάσματα σε ολόκληρη την αφρικανική ήπειρο για εβδομάδες ή και μήνες
LIFO NEWSROOM
 
 