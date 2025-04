Μαζικό μπλακ άουτ σε Ισπανία και Πορτογαλία: «Κατάρρευσαν» πόλεις, συγκοινωνίες και υπηρεσίες

Ένα πρωτοφανές γενικευμένο μπλακ άουτ έπληξε την Ισπανία και την Πορτογαλία, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε ηλεκτροδότηση, επικοινωνίες, μεταφορές και εμπόριο. Αν και στην επαρχία της Χιρόνα (Girona) καταγράφεται σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Μαδρίτη και η Βαρκελώνη συνεχίζουν να βιώνουν διακοπές ρεύματος και τηλεπικοινωνιών.

Λόγω του μπλακ άουτ σε Ισπανία και Πορτογαλία, οι τηλεφωνικές κλήσεις αποτυγχάνουν, το WhatsApp λειτουργεί αποσπασματικά, ενώ οι μεγάλες εταιρείες κινητής όπως Vodafone, Telefónica και Masorange προσπαθούν να διατηρήσουν τα δίκτυα με γεννήτριες. Το 112 καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις κλήσεις σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Στο κέντρο της Μαδρίτης, οδηγοί κινούνται αργά και με προσοχή λόγω εκτός λειτουργίας φωτεινών σηματοδοτών, με την αστυνομία να διευθύνει την κυκλοφορία και να κλείνει εισόδους σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας όπως η M-30. Στην Avenida de América, εκατοντάδες άνθρωποι περιμένουν για ταξί χωρίς αποτέλεσμα, ενώ ο δημόσιος συγκοινωνιακός ιστός έχει παραλύσει.

Ορισμένοι πολίτες, όπως ο καλλιτέχνης Juan Gago, περιγράφουν τη σουρεαλιστική εμπειρία του μπλακ άουτ μέσα στους σκοτεινούς σταθμούς του μετρό, σημειώνοντας πως μια απλή διακοπή ρεύματος μπορεί να παραλύσει πλήρως μια σύγχρονη κοινωνία.

Στη Σαντιάγο δε Κομποστέλα, το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο «As Cancelas» παραμένει σχεδόν κλειστό, με μόνο λίγες αλυσίδες όπως η Carrefour να λειτουργούν χάρη σε γεννήτριες. Οι υπόλοιποι χώροι έχουν διακόψει τη λειτουργία τους εν αναμονή αποκατάστασης της παροχής.

Οι αρχές σε Καταλονία, Μαδρίτη και άλλες περιοχές καλούν σε περιορισμό της μετακίνησης και της χρήσης του τηλεφωνικού δικτύου. Την ίδια στιγμή, ειδικοί προειδοποιούν ότι το διαδίκτυο κινδυνεύει να καταρρεύσει αν εξαντληθούν τα τοπικά σημεία διανομής (data switches), παρά τη λειτουργία των μεγάλων data centers με γεννήτριες.

Πολλά καταστήματα που παραμένουν ανοιχτά δέχονται μόνο μετρητά, καθώς τα περισσότερα POS (τερματικά καρτών) δεν λειτουργούν.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις από τις Βρυξέλλες, πρόκειται για μια άνευ προηγουμένου επίθεση, η οποία επηρέασε 15 χώρες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφαλείας αναφέρουν ότι πίσω από την επίθεση πιθανώς βρίσκονται κρατικά υποστηριζόμενες ομάδες από τη Ρωσία, αν και το Κρεμλίνο έχει απορρίψει τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες «αβάσιμες και προκλητικές».

«Πρόκειται για άμεση επίθεση κατά της ευρωπαϊκής κυριαρχίας», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προσθέτοντας ότι «η Ευρώπη θα απαντήσει με ενότητα, ισχύ και ανθεκτικότητα».

Μπλακ άουτ: Με μετρητά οι συναλλαγές στις τράπεζες

Σε συνοικίες της Μαδρίτης, όπως στην οδό Alcalá, καφετέριες προσπαθούν να εξυπηρετήσουν πελάτες με τη βοήθεια γκαζιών, αλλά χωρίς τη δυνατότητα να χρεώσουν συναλλαγές με κάρτα.

Μεγάλα καταστήματα όπως το El Corte Inglés λειτουργούν με περιορισμένα φώτα και προσωπικό ασφαλείας να καθοδηγεί τους πελάτες. Στη Σεβίλλη, εστιατόρια και ξενοδοχεία βασίζονται σε γεννήτριες για να συνεχίσουν τη λειτουργία τους. Η ζήτηση για είδη ανάγκης όπως φακοί, ραδιόφωνα, κεριά και φιάλες αερίου έχει αυξηθεί κατακόρυφα.

Το πρόβλημα επηρεάζει και τις τραπεζικές συναλλαγές, καθώς η λειτουργία των υποκαταστημάτων είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Μόνο ορισμένα POS, όπως αυτά της τράπεζας Sabadell, λειτουργούν κανονικά, ενώ άλλες τράπεζες έχουν θέσει σε λειτουργία εφεδρικά συστήματα με γεννήτριες.

Τηλέφωνα, Ίντερνετ και WhatsApp επηρεάζονται από το μαζικό μπλακ άουτ

Πολλοί χρήστες αναφέρουν ότι δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν ούτε βασικές τηλεφωνικές κλήσεις, ενώ εφαρμογές όπως το WhatsApp λειτουργούν με σημαντικές καθυστερήσεις ή έχουν πλήρως διακοπεί.

Οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών, όπως οι Telefónica, Masorange και Finetwork, ερευνούν την κατάσταση και προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις υπηρεσίες. Η Vodafone Ισπανίας ανακοίνωσε ότι η λειτουργία της καλύπτεται κατά 70% μέσω γεννητριών, αλλά αυτό εξαρτάται από τη διάρκεια της διακοπής. Η εταιρεία καλεί τους χρήστες να κάνουν «υπεύθυνη χρήση» των κινητών επικοινωνιών για να μην καταρρεύσει το δίκτυο.

Το κέντρο άμεσης βοήθειας 112 της Μαδρίτης λειτουργεί χάρη σε ιδιόκτητες γεννήτριες και ζητά από τους πολίτες να καλούν μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Στη Βαρκελώνη, ενεργοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρησιακού Συντονισμού (CECOR) υπό την προεδρία του δημάρχου Jaume Colboni για να διαχειριστεί την κρίση.

Όσον αφορά το διαδίκτυο, ειδικοί επισημαίνουν ότι, αν και τα μεγάλα data centers διαθέτουν εφεδρική τροφοδοσία, οι τοπικοί κόμβοι (data switches) που διαχειρίζονται την κίνηση μεταξύ των περιοχών μπορούν να λειτουργήσουν μόνο για λίγες ώρες χωρίς ρεύμα. Αυτό καθιστά το σύστημα εύθραυστο. Όπως το έθεσε ο καθηγητής Arturo Azcorra: «Είναι σαν να λειτουργεί ο κεντρικός νευρικός ιστός, αλλά να έχει καταρρεύσει το περιφερειακό δίκτυο».

Μπλακ άουτ: Τι συμβαίνει στην Πορτογαλία

Σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον τέσσερα τρένα του μετρό στην πορτογαλική πρωτεύουσα χρειάστηκε να εκκενωθούν.

Το τοπικό ραδιόφωνο ανέφερε ότι άτομα έχουν παγιδευτεί σε ακινητοποιημένα βαγόνια και ανελκυστήρες του μετρό. Η πορτογαλική αστυνομία ανέφερε ότι τα φανάρια επηρεάστηκαν σε όλη τη χώρα, το μετρό έκλεισε στη Λισαβόνα και στο Πόρτο και τα τρένα έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας.

Ο φορέας εκμετάλλευσης του μετρό της Λισαβόνας, Metropolitano de Lisboa, δήλωσε ότι το μετρό είναι ακινητοποιημένο με ανθρώπους να βρίσκονται ακόμα μέσα στα τρένα, σύμφωνα με την εφημερίδα Publico.

Μια πηγή στον πορτογαλικό αερομεταφορέα TAP Air δήλωσε ότι το αεροδρόμιο της Λισαβόνας λειτουργεί με εφεδρικές γεννήτριες, ενώ η AENA, η οποία διαχειρίζεται 46 αεροδρόμια στην Ισπανία, ανέφερε καθυστερήσεις πτήσεων σε όλη τη χώρα.

Στη Γαλλία, ο φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου RTE δήλωσε ότι υπήρξε μια σύντομη διακοπή, αλλά η ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί.

