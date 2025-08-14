Τραμπ για Πούτιν: «Δεν θα τα βάλει μαζί μου - Αν δεν ήμουν πρόεδρος, θα είχε καταλάβει όλη την Ουκρανία»

«Νομίζω ότι αν δεν ήμουν πρόεδρος, θα καταλάμβανε όλη την Ουκρανία, είναι ένας πόλεμος που δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί» δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Σε νέες δηλώσεις του λίγο πριν τη συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την αισιοδοξία του για την πιθανότητα να υπάρξει ειρήνη μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Έχουμε μια συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν αύριο. Νομίζω ότι θα είναι μια καλή συνάντηση», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Ωστόσο, η πιο σημαντική συνάντηση θα είναι η δεύτερη που σχεδιάζουμε».

«Θα έχουμε μια συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν, τον πρόεδρο Ζελένσκι, εμένα και ίσως ορισμένους Ευρωπαίους ηγέτες. Ίσως όχι. Θα δούμε», τόνισε, επισημαίνοντας ότι θα ήθελε να δει μια δεύτερη συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου και του Ουκρανού ομολόγου του στην Αλάσκα.

«Θα έλεγα ότι αύριο, το μόνο που θέλω να κάνω είναι να προετοιμάσω το τραπέζι για την επόμενη συνάντηση, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σύντομα. Θα ήθελα να το δω να συμβαίνει στην πραγματικότητα, ίσως στην Αλάσκα» είπε ο Τραμπ.

Με πληροφορίες από Sky News