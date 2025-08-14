ΔΙΕΘΝΗ

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

Διεθνή

Τραμπ για Πούτιν: «Δεν θα τα βάλει μαζί μου - Αν δεν ήμουν πρόεδρος, θα είχε καταλάβει όλη την Ουκρανία»

Νέες δηλώσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο λίγο πριν τη συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του στην Αλάσκα - «Είναι ένας πόλεμος που δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΤΡΑΜΠ ΠΟΥΤΙΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Facebook
0

«Νομίζω ότι αν δεν ήμουν πρόεδρος, θα καταλάμβανε όλη την Ουκρανία, είναι ένας πόλεμος που δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί» δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Σε νέες δηλώσεις του λίγο πριν τη συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την αισιοδοξία του για την πιθανότητα να υπάρξει ειρήνη μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Έχουμε μια συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν αύριο. Νομίζω ότι θα είναι μια καλή συνάντηση», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Ωστόσο, η πιο σημαντική συνάντηση θα είναι η δεύτερη που σχεδιάζουμε».

«Θα έχουμε μια συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν, τον πρόεδρο Ζελένσκι, εμένα και ίσως ορισμένους Ευρωπαίους ηγέτες. Ίσως όχι. Θα δούμε», τόνισε, επισημαίνοντας ότι θα ήθελε να δει μια δεύτερη συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου και του Ουκρανού ομολόγου του στην Αλάσκα.

«Θα έλεγα ότι αύριο, το μόνο που θέλω να κάνω είναι να προετοιμάσω το τραπέζι για την επόμενη συνάντηση, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σύντομα. Θα ήθελα να το δω να συμβαίνει στην πραγματικότητα, ίσως στην Αλάσκα» είπε ο Τραμπ.

Με πληροφορίες από Sky News

Διεθνή

Tags

0

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Πούτιν αντιμετωπίζει «πολύ σοβαρές συνέπειες» αν δεν υπάρξει εκεχειρία στην Ουκρανία, προειδοποιεί ο Τραμπ

Διεθνή / Ο Πούτιν αντιμετωπίζει «πολύ σοβαρές συνέπειες» αν δεν υπάρξει εκεχειρία στην Ουκρανία, προειδοποιεί ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα επιδιώξει τριμερή σύνοδο κορυφής με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εφόσον η συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα εξελιχθεί θετικά
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ ΜΕΓΑΛΟ ΙΣΡΑΗΛ

Διεθνή / Τι είναι το «Μεγάλο Ισραήλ» στο οποίο πιστεύει ο Νετανιάχου: Έντονες αντιδράσεις για «επικίνδυνη κλιμάκωση»

Τον ρώτησαν αν πιστεύει στο «όραμα» του «Μεγάλου Ισραήλ» και απάντησε δύο φορές «απολύτως» - Καταδίκη από Αίγυπτο, Ιορδανία, Ιράκ και Σαουδική Αραβία
LIFO NEWSROOM
Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στα 50: «Νιώθω 32» - Το «όχι» για το οποίο ακόμη μετανιώνει

Διεθνή / Λεονάρντο Ντι Κάπριο: «Στα 50, νιώθω 32» - Για ποιον ρόλο που είπε «όχι» μετανιώνει ακόμη

Μιλώντας στον Πολ Τόμας Άντερσον, ο Ντι Κάπριο αναφέρθηκε στην την ηλικία, την ταινία του που βλέπει πιο συχνά και αυτήν στην οποία θα ήθελε περισσότερο να έχει συμμετάσχει 
LIFO NEWSROOM
Από τον δικτάτορα Φράνκο και τον βασιλιά Λεοπόλδο μέχρι τον Κριστιάνο Ρονάλντο: Αγάλματα που Εξαφανίστηκαν

Διεθνή / Από τον δικτάτορα Φράνκο και τον βασιλιά Λεοπόλδο μέχρι τον Κριστιάνο Ρονάλντο: Αγάλματα που εξαφανίστηκαν

Από αμφιλεγόμενα έργα τέχνης μέχρι ιστορικά πρόσωπα και… κλεμμένα αρκουδάκια, αυτά είναι τα αγάλματα που απομακρύνθηκαν, γκρεμίστηκαν ή εξαφανίστηκαν, αποκαλύπτοντας τι πραγματικά τιμά η κοινωνία μας
LIFO NEWSROOM
Σουδάν: Εν μέσω πολέμου οι κάτοικοι βιώνουν τη «χειρότερη επιδημία χολέρας εδώ και χρόνια» 

Διεθνή / Σουδάν: Εν μέσω πολέμου οι κάτοικοι βιώνουν τη «χειρότερη επιδημία χολέρας εδώ και χρόνια» 

Διεθνείς οργανώσεις προειδοποιούν ότι η εξάπλωση της ασθένειας, εάν δεν ελεγχθεί, μπορεί να επιδεινώσει παρόμοια ξεσπάσματα σε ολόκληρη την αφρικανική ήπειρο για εβδομάδες ή και μήνες
LIFO NEWSROOM
 
 