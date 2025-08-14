Αναρχία στη Δυτική Όχθη: Σε ρεκόρ οι επιθέσεις Ισραηλινών εποίκων κατά Παλαιστινίων και η αρπαγή περιουσιών

Ήταν αργά τη νύχτα όταν οι καλυμμένοι με μάσκες εμπρηστές διείσδυσαν στο παλαιστινιακό χωριό Μπούρκα, στην κορυφή του λόφου. Προερχόμενοι από την κατεύθυνση μιας κοντινής ισραηλινής εγκατάστασης, πλησίασαν μια αυλή με παλιοσίδερα στην άκρη του χωριού.

Όπως φαίνεται από το υλικό παρακολούθησης, έριξαν υγρό σε αρκετά αυτοκίνητα και τα έβαλαν φωτιά. Ένας από αυτούς έγραψε συνθήματα σε τοίχο αποθήκης, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος μιας γειτονικής εγκατάστασης και της εβραϊκής λέξης για «Εκδίκηση».

Ήταν η τρίτη επίθεση εκείνο το βράδυ του Ιουλίου στην κεντρική περιοχή της Δυτικής Όχθης, και η έβδομη επίθεση στην ίδια αυλή με τα παλιοσίδερα από την αρχή του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη της.

«Πριν από τον πόλεμο μας παρενόχλησαν, αλλά όχι έτσι», είπε ο 56χρονος Μοχάμαντ Σάμπρ Ασαλάγια, ιδιοκτήτης της αυλής. «Τώρα, προσπαθούν να διώξουν όσους μπορούν και να προσαρτήσουν όσο το δυνατόν περισσότερη γη».

Οι επιθέσεις είχαν αυξηθεί πριν η Χαμάς εξαπολύσει μια φονική επιδρομή στο Ισραήλ το 2023, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα, και από τότε έχουν γίνει το νέο κανονικό σε πολλές περιοχές της Δυτικής Όχθης. Ενώ η παγκόσμια προσοχή είναι στραμμένη στη Γάζα, οι εξτρεμιστές έποικοι στη Δυτική Όχθη πραγματοποιούν μια από τις πιο βίαιες και αποτελεσματικές εκστρατείες εκφοβισμού και κατάληψης εδαφών από τότε που το Ισραήλ κατέλαβε την περιοχή κατά τον Αραβοϊσραηλινό πόλεμο του 1967.

Οι έποικοι πραγματοποίησαν πάνω από 750 επιθέσεις σε Παλαιστίνιους και τις περιουσίες τους κατά το πρώτο εξάμηνο αυτού του έτους, μια μέση τιμή που φτάνει σχεδόν τις 130 επιθέσεις τον μήνα, σύμφωνα με τα αρχεία που συγκέντρωσε το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ. Πρόκειται για τον υψηλότερο μηνιαίο μέσο όρο από το 2006, όταν ξεκίνησαν να καταγράφονται τέτοια αρχεία.

Η ισραηλινή στρατιωτική υπηρεσία έχει καταγράψει παρόμοια αύξηση της βίας από έποικους, αν και καταμέτρησε μόνο 440 επιθέσεις στην ίδια περίοδο, σύμφωνα με αδημοσίευτα εσωτερικά αρχεία που ανασκόπησε η εφημερίδα The New York Times. Ο στρατός, ο οποίος είναι η κυρίαρχη δύναμη στην κατεχόμενη περιοχή, υποστηρίζει ότι προσπαθεί να αποτρέψει τις επιθέσεις, αλλά έρευνα της Times πέρυσι αποκάλυψε ότι οι ισραηλινές αρχές δεν έχουν επιβάλει ουσιαστικούς περιορισμούς στους εγκληματίες εποίκους.

Η έρευνα ανέδειξε ότι οι έποικοι συνήθως εισβάλουν σε παλαιστινιακά χωριά τα μεσάνυχτα, βάζοντας φωτιά σε οχήματα και κτίρια. Σε ορισμένες περιπτώσεις, εισέρχονται κατά τη διάρκεια της ημέρας, προκαλώντας συγκρούσεις με τους κατοίκους. Ορισμένες συγκρούσεις έχουν εμπλέξει και τον ισραηλινό στρατό, με αποτέλεσμα τη δολοφονία πολλών Παλαιστινίων, περιλαμβανομένων Παλαιστινίων-Αμερικανών.

Η συντριπτική πλειοψηφία των 700.000 Ισραηλινών Εβραίων που έχουν εγκατασταθεί στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, σε εγκαταστάσεις που θεωρούνται παράνομες από τη διεθνή κοινότητα, δεν συμμετέχουν σε τέτοιες βίαιες ενέργειες. Οι κύριοι ηγέτες των εποίκων υποστηρίζουν ότι έχουν δικαίωμα στη γη, αλλά αντιτίθενται στην επίθεση σε Παλαιστίνιους.

Ωστόσο, οι σκληροπυρηνικοί ηγέτες των εποίκων αναγνωρίζουν ότι ο στόχος τους είναι να εκφοβίσουν τους Παλαιστίνιους και να τους αναγκάσουν να εγκαταλείψουν στρατηγικές περιοχές, οι οποίες για πολλούς Παλαιστίνιους θεωρούνται το μέλλον ενός ανεξάρτητου κράτους.

Από το 2023, οι έποικοι έχουν χτίσει πάνω από 130 αυθαίρετους καταυλισμούς, κυρίως σε αγροτικές περιοχές της Δυτικής Όχθης, οι οποίοι τεχνικά είναι παράνομοι, αλλά συνήθως ανεχόμενοι από την ισραηλινή κυβέρνηση.

Αυτές οι επιθέσεις και η αύξηση της βίας από τους έποικους προέρχονται από τις εντεινόμενες προσπάθειες της ισραηλινής κυβέρνησης, η οποία, εν μέρει υπό την ηγεσία μακροχρόνιων ακτιβιστών εποίκων, προσπαθεί να ενισχύσει τον έλεγχό της στη Δυτική Όχθη.

Η κατάσταση στα χωριά, όπως το Μπούρκα, έχει καταστήσει τη ζωή των Παλαιστινίων όλο και πιο αβίωτη. Οι συνεχείς επιθέσεις με εμπρησμούς έχουν προκαλέσει μεγάλες ζημιές στις περιουσίες, όπως στην αυλή του κ. Ασαλάγια, ενώ οι κάτοικοι λένε ότι δεν μπορούν πλέον να ζήσουν ή να εργαστούν με ασφάλεια.

Με πληροφορίες από New York Times