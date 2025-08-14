ΔΙΕΘΝΗ

Το FBI παρέδωσε στο Μεξικό κλεμμένο χειρόγραφο του Κορτές από το 1527

Ο κονκισταδόρ Ερνάν Κορτές είχε συντάξει το κείμενο λίγο μετά την τοποθέτησή του ως κυβερνήτη της Νέας Ισπανίας από το ισπανικό στέμμα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ: FBI
Το FBI παρέδωσε στο Μεξικό ένα χειρόγραφο του 1527, υπογεγραμμένο από τον Ισπανό κονκισταδόρ Ερνάν Κορτές, που είχε κλαπεί πριν από δεκαετίες από τα εθνικά αρχεία της χώρας.

Το έγγραφο αφορά την καταγραφή πληρωμών για τον εφοδιασμό εξερευνητικών αποστολών στην αμερικανική ήπειρο και θεωρείται ένα από τα 15 κομμάτια που χάθηκαν από τη συλλογή μεταξύ 1985 και 1993.

Ο Κορτές, γνωστός ως ο άνθρωπος που έβαλε τέλος στην αυτοκρατορία των Αζτέκων και άνοιξε τον δρόμο για την ισπανική αποικιοκρατία στην Αμερική, είχε συντάξει το κείμενο λίγο μετά την τοποθέτησή του ως κυβερνήτη της Νέας Ισπανίας από το ισπανικό στέμμα.

Στις σελίδες του αποτυπώνονται τα σχέδια για ταξίδια σε εδάφη που τότε θεωρούνταν άγνωστα, με δαπάνες σε χρυσό για την «ανακάλυψη των χωρών των μπαχαρικών», τον όρο που χρησιμοποιούσαν οι Ευρωπαίοι για την Ανατολική και τη Νότια Ασία. Η προσπάθεια να βρεθεί ταχύτερη θαλάσσια οδός προς αυτές τις περιοχές οδήγησε τελικά στην τυχαία ανακάλυψη της αμερικανικής ηπείρου.

Η σελίδα έφερε αριθμό σημειωμένο με κερί, ένδειξη που είχαν προσθέσει οι αρχειονόμοι κατά την καταγραφή του 1985–1986. Αυτό βοήθησε να προσδιοριστεί ότι η κλοπή έγινε πριν από το 1993, όταν η συλλογή φωτογραφήθηκε σε μικροφίλμ και διαπιστώθηκε η απουσία της. Το 2024, η μεξικανική κυβέρνηση ζήτησε τη συνδρομή της ομάδας εγκλημάτων τέχνης του FBI, παραδίδοντας στοιχεία για τα χαμένα έγγραφα. Η αμερικανική υπηρεσία εντόπισε τη σελίδα έπειτα από έρευνα στις ΗΠΑ και την κατέσχεσε.

Οι αρχές δεν αποκάλυψαν πού βρέθηκε ούτε ποιος την είχε στην κατοχή του. Δεν θα υπάρξουν διώξεις, καθώς το έγγραφο είχε περάσει από πολλά χέρια στα χρόνια που μεσολάβησαν. «Αντικείμενα σαν κι αυτό αποτελούν προστατευμένη πολιτιστική κληρονομιά και σημαντικά τεκμήρια της ιστορίας του Μεξικού», δήλωσε η ειδική πράκτορας Τζέσικα Ντίτμερ, εξηγώντας ότι προσφέρουν μια σπάνια εικόνα για τον σχεδιασμό και την προετοιμασία εξερευνήσεων σε άγνωστα τότε μέρη.

Με πληροφορίες από BBC

