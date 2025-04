Μπλακ άουτ σε Ισπανία και Πορτογαλία: Χωρίς φανάρια οι δρόμοι, στο σκοτάδι το μετρό

Σε κατάσταση μπλακ άουτ βρέθηκε η Ισπανία και περιοχές της Πορτογαλίας από το μεσημέρι της Δευτέρας.

Η εκτεταμένη διακοπή ρεύματος έφερε χάος στους δρόμους. Οι πρώτες αναρτήσεις στα social media, δείχνουν την εικόνα μέσα από σιδηροδρόμους μετρό στο σκοτάδι, αλλά κυρίως την ανεξέλεγκτη δυσφορία στην κυκλοφορία από το μπλακ άουτ, με τους φωτεινούς σηματοδότες να μην λειτουργούν και τους πεζούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με άμορφες ουρές αυτοκινήτων που κινούνται στα «τυφλά».

Μερικά λεπτά πριν τις 14:20, ο ισπανικός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας Red Electrica επιβεβαίωσε τις διακοπές ρεύματος σε όλη τη χώρα και τόνισε ότι εργάζεται για την αποκατάσταση του προβλήματος και την διερεύνηση της αιτίας. «Όλοι οι πόροι αφιερώνονται στην επίλυση των διακοπών», αναφέρει σε ανάρτησή, στο X.



❗️🇪🇸⚡️🇫🇷 - On April 28, 2025, Spain and parts of France experienced a brief, widespread power outage lasting only a few seconds.



This blackout disrupted internet access and other services, including 5G networks, for all users in the affected areas.



Services have since been… pic.twitter.com/lcF4viFSKi