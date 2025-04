Μπλακ άουτ στην Ισπανία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα - Τι εξετάζουν οι ειδικοί για τα αίτια

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε την Ισπανία το υπουργείο Εσωτερικών, έπειτα από το γενικό μπλακ άουτ που έπληξε το μεγαλύτερο μέρος της Ιβηρικής Χερσονήσου.

Το υπουργείο διευκρίνισε ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα εφαρμοστεί στις περιοχές που θα το ζητήσουν. Μέχρι στιγμής, Μαδρίτη, Ανδαλουσία και Εξτρεμαδούρα έχουν ζητήσει από την κεντρική κυβέρνηση να αναλάβει τη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης καθώς και άλλες λειτουργίες. Κάτοικοι που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters είπαν ότι, έπειτα από οκτώ ώρες, έχει πλέον αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση σε ορισμένες συνοικίες της κεντρικής Μαδρίτης. Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία του δικτύου REE, έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα στο 20% της ηπειρωτικής Ισπανίας.

«Αποκαταστάθηκε πάνω από το 1/5 της ζήτησης, με 5.508 MW προερχόμενα από την αυτόνομη παραγωγή και τη διασύνδεση με τη Γαλλία. Η ηλεκτροδότηση σταδιακά αποκαθίσταται σε όλες τις ζώνες», ανέφερε η REE. Το μπλακ άουτ σημειώθηκε στις 12:32 τοπική ώρα, αποσυνδέοντας αυτόματα το ισπανικό ηλεκτρικό σύστημα από το ευρωπαϊκό δίκτυο. Μέχρι τις 17:24, η Red Eléctrica είχε ανακοινώσει ότι η ηλεκτροδότηση είχε αρχίσει να αποκαθίσταται σταδιακά σε περιοχές όπως η Καταλονία, η Αραγονία, η Χώρα των Βάσκων, η Γαλικία, η Αστούρια, η Ναβάρα, η Καστίλλη και Λεόν, η Εξτρεμαδούρα και η Ανδαλουσία. Το πρόβλημα δεν επηρέασε τα νησιωτικά συστήματα.

A nationwide power outage hit Spain and Portugal on Monday, leaving millions without electricity. Reports indicate issues with the European electric grid.



👉This is what we know. pic.twitter.com/AeJWEOtPuc — euronews (@euronews) April 28, 2025

Μπλακ άουτ στην Ισπανία: Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια

Η Red Eléctrica ανέφερε ότι το συμβάν προκλήθηκε από ισχυρές ταλαντώσεις στα δίκτυα υψηλής τάσης, οδηγώντας στην απώλεια ισορροπίας και στην απόσυρση της Ισπανίας από το διασυνδεδεμένο ευρωπαϊκό δίκτυο. Το περιστατικό δεν σχετίζεται, προς το παρόν, με υπερβολική ζήτηση ρεύματος ή έλλειψη παραγωγής, αν και εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών αστοχιών ή εξωτερικών παρεμβάσεων. Η διακοπή προκάλεσε χάος στα μέσα μεταφοράς: το μετρό της Μαδρίτης και της Βαρκελώνης σταμάτησε να λειτουργεί, ομοίως και το μετρό της Βαλένθια, ενώ τα αεροδρόμια σε πολλές περιοχές ενεργοποίησαν γεννήτριες έκτακτης ανάγκης. Σημαντικά προβλήματα σημειώθηκαν και στο σιδηροδρομικό δίκτυο, με το ADIF να ανακοινώνει πλήρη αναστολή της κυκλοφορίας.

A massive blackout sweeps across Europe, leaving countries like France, Spain, Belgium, and Portugal without power.



The outage cripples critical infrastructure, shutting down airports, halting subway systems, and disrupting communication networks.



Authorities say the cause of… pic.twitter.com/tF3WM7phYP — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) April 28, 2025

Οι αρχές της Ισπανίας δεν διαθέτουν προς το παρόν πληροφορίες που να εξηγούν μετά βεβαιότητας την αιτία του γενικευμένου μπλακάουτ στην ιβηρική χερσόνησο, ανακοίνωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, σημειώνοντας ότι σε αυτό το στάδιο δεν έχει αποκλειστεί «καμία θεωρία». «Δεν έχουμε ακόμη συμπερασματικές πληροφορίες για τα αίτια» της διακοπής, είπε ο Σάντσεθ στο σύντομο μήνυμά του προς τον ισπανικό λαό. «Για αυτό ζητώ από τους πολίτες, όπως το κάναμε και σε παλαιότερες κρίσεις, να ενημερώνονται από επίσημες πηγές» και να μην ακούν «εικασίες», πρόσθεσε.

Ωστόσο, η διαχειρίστρια εταιρεία του πορτογαλικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας (REN) δήλωσε πως το μαζικό μπλακ άουτ σε Ισπανία και Πορτογαλία μπορεί να οφείλεται σε σπάνιο ατμοσφαιρικό φαινόμενο. Σύμφωνα με τη REN λοιπόν, το μπλακ άουτ ενδέχεται να οφείλεται σε φαινόμενο κατά το οποίο λόγω των ακραίων μεταβολών στη θερμοκρασία στο εσωτερικό της Ισπανίας προκλήθηκαν ανώμαλες ταλαντώσεις στις γραμμές πολύ υψηλής τάσης (400 KV).

Προς το παρόν, δεν υπάρχει τίποτα που να δείχνει «σε αυτό το στάδιο» ότι το μπλακ άουτ που πλήττει την Ισπανία και την Πορτογαλία ήταν αποτέλεσμα κυβερνοεπίθεσης, διαβεβαίωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα. «Οι διαχειριστές του δικτύου των δύο χωρών προσπαθούν να βρουν την αιτία της βλάβης και να αποκαταστήσουν την τροφοδοσία» ανέφερε ο Κόστα. «Δεν υπάρχει ένδειξη κυβερνοεπίθεσης σε αυτό το στάδιο», πρόσθεσε στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Οι τηλεπικοινωνίες επίσης επηρεάστηκαν, με πολλές περιοχές να σημειώνουν διακοπές στις τηλεφωνικές συνδέσεις και στις ηλεκτρονικές πληρωμές, καθώς τα POS εξαρτώνται από τη σύνδεση στο διαδίκτυο. Η κυβέρνηση της Ισπανίας συνεδρίασε εκτάκτως στα κεντρικά της Red Eléctrica, υπό τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ και τις αρμόδιες υπουργούς. Παράλληλα, συνεκλήθη το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, ενώ ο κρατικός μηχανισμός ενεργοποίησε σχέδια έκτακτης ανάγκης για την επαναφορά της ομαλότητας. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι δεν έχει καταγραφεί σοβαρό ατύχημα ή καταστροφή σε κρίσιμες υποδομές, ωστόσο οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή.

Widespread power outages in large parts of Spain, Portugal and France have left play at the Madrid Open suspended and fans in the dark 👀



As of now, it's unclear what caused the blackout.pic.twitter.com/HDtGIzmZYE — DW Sports (@dw_sports) April 28, 2025

Μπλακ άουτ στην Ισπανία: Τι συμβαίνει με την υπόλοιπη Ευρώπη

Σύμφωνα με τον φορέα διαχείρισης του δικτύου στη Γαλλία (RTE), η Ιβηρική χερσόνησος αποσυνδέθηκε προσωρινά από το ευρωπαϊκό δίκτυο στις 12:38 και η σύνδεση αποκαταστάθηκε περίπου στις 13:30. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι διακοπές ήταν περιορισμένες σε Πορτογαλία και νότια Γαλλία. Παράλληλα, οι ισπανικές εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας, όπως η Iberdrola και η Enagás, ενεργοποίησαν όλα τα διαθέσιμα συστήματα για την υποστήριξη του δικτύου και τη διαχείριση της ζήτησης σε φυσικό αέριο.

Both Spain and Portugal, as well as their capitals of Madrid and Lisbon, are currently suffering from a massive power outage, effecting airports, hospitals, power plants, subways, traffic lights, and other critical infrastructure across Western Europe. The cause of the outage is… pic.twitter.com/dBWfgwvXz0 — OSINTdefender (@sentdefender) April 28, 2025

Η Red Eléctrica υπογράμμισε ότι ένα μπλακ άουτ τέτοιας κλίμακας είναι «μοναδικό στην ιστορία του ισπανικού δικτύου», καθώς σε καμία άλλη περίπτωση μέχρι σήμερα δεν είχε σημειωθεί παρόμοια διακοπή σε πανεθνικό επίπεδο.

Με πληροφορίες από El Mundo