Επέλαση της καταιγίδας Κιαράν στην Ευρώπη - Τουλάχιστον δέκα νεκροί και αμέτρητες καταστροφές

Από το βράδυ της Τετάρτης, η καταιγίδα Κιαράν σαρώνει την Ευρώπη, στοιχίζοντας μέχρι στιγμής τη ζωή σε τουλάχιστον δέκα ανθρώπους, και προκαλώντας αναρίθμητες καταστροφές.

Στην Ιταλία, προκάλεσε το θάνατο τριών ανθρώπων στην Τοσκάνη, όπου σημειώθηκαν βροχοπτώσεις ρεκόρ σύμφωνα με τις Αρχές. «Αυτό που συνέβη αυτή τη νύχτα στην Τοσκάνη έχει όνομα: κλιματική αλλαγή», έγραψε στο λογαριασμό του στην πλατφόρμα X ο κυβερνήτης της Τοσκάνης Εουτζένιο Τζάνι, ο οποίος κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

