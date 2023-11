Καταιγίδα Κιαράν: Η στιγμή που σπάει παράθυρο λόγω των ανέμων, πάνω από μητέρα και μωρό

Τον γύρο του κόσμου κάνουν εικόνες και βίντεο από το σαρωτικό πέρασμα της καταιγίδας Κιαράν στην Ευρώπη, την ώρα που ο αριθμός των νεκρών εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων, αυξάνεται.

Ένα από τα βίντεο που έχει προκαλέσει εντύπωση, είναι στιγμιότυπο οπυ κατέγραψε κάμερα παρακολούθησης μωρού, σε ένα σπίτι στο Τζέρσεϊ. Στο βίντεο φαίνεται η στιγμή που παράθυρο κρεβατοκάμαρας σπάει, λόγω των θυελλωδών ανέμων που προκάλεσε η καταιγίδα Κιαράν, πάνω από το σημείο που κοιμούνταν μητέρα με το μωρό της.



Συγκεκριμένα, την ώρα που Jessica O'Reilly κοιμόταν στο σπίτι της, και η κάμερα κατέγραφε, ο ήχος της καταιγίδας την ξύπνησε, και λίγα δευτερόλεπτα μετά το παράθυρό της «ανατινάχθηκε» προς τα μέσα με την ίδια να πετάγεται, να αρπάζει το παιδί της που κοιμόταν δίπλα της, και να απομακρύνεται κατευθείαν από το σημείο.

Στη νήσο Τζέρσεϊ, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο λόγω τραυματισμών, ενώ 35 ακόμα κάτοικοι χρειάστηκε να διανυκτερεύσουν σε ξενοδοχείο εξαιτίας των ζημιών στα σπίτια τους.

Shocking scenes! This is the moment a window shatters and blows towards a mother and her baby. They are thankfully both safe and have been moved into a hotel in St Helier. #StormCiaran @ITVChannelTV @itvnews pic.twitter.com/9wLHtIDazi