Η καταιγίδα Κιαράν σαρώνει την Ευρώπη - Ένας νεκρός στη Γαλλία

Το σαρωτικό πέρασμα της καταιγίδας Κιαράν, έχει ξεκινήσει ήδη από εχθές, και ήδη πλήττει αρκετές χώρες της Ευρώπης, όπως τη Γαλλία, την Βρετανία και την Ολλανδία, με την Γαλλία να μετρά ήδη έναν νεκρό.

Σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις των ειδικών μάλιστα, τις επόμενες ώρες σε Γαλλία και Βρετανία αναμένεται η εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων, με την Ολλανδία να έχει προχωρήσει ήδη στην ακύρωση δεκάδων πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο του Άμστερνταμ λόγω της σφοδρής καταιγίδας.

«Αποφασίσαμε να ματαιώσουμε όλες τις πτήσεις της KLM προς και από το Σίπχολ από νωρίς το απόγευμα μέχρι το τέλος της ημέρας», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του, ο ολλανδικός κλάδος της Air France KLM.

Αναλυτικότερα το βράδυ της Τετάρτης, η καταιγίδα έφτασε στις ακτές της Βρετανίας, με το εθνικό μετεωρολογικό κέντρο Met Office να προειδοποιεί τους πολίτες να προετοιμαστούν για τους ισχυρότερους ανέμων των τελευταίων δεκαετιών.

Συγκεκριμένα τονίζει ότι υπάρχει πιθανότητα να υπάρξουν ζημιές σε κτήρια και υποδομές, και για αυτό το λόγο έχουν τεθεί σε εφαρμογή αντιπλημμυρικά μέτρα.

There have been some spectacular and soggy images of Storm Ciarán coming out of the South East. All the latest: https://t.co/mMn8KdEyML pic.twitter.com/A9LQuoT6jm

Ισχυροί άνεμοι και βροχή πλήττουν και τα νότια της χώρας, με την ταχύτητα του ανέμου να φτάνει και έως και 95 μίλια/ώρα (152 χλμ/ώρα), ενώ αναμένεται η κακοκαιρία να χτυπήσει και τα νησιά της Μάγχης.

Και στη Γαλλία ωστόσο επικρατεί η ίδια κατάσταση, καθώς η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας ζητά από τους κατοίκους της βορειοδυτικής Γαλλίας να είναι έτοιμοι για ανέμους ικανούς να φτάσουν περίπου τα 145 χιλιόμετρα την ώρα (90 μίλια την ώρα) στη Βρετάνη, τη Νορμανδία και το Παϊς ντε λα Λουάρ.

Η γαλλική εθνική αρχή σιδηροδρόμων, ακύρωσε ορισμένα δρομολόγια του περιφερειακού δικτύου σε πέντε ανατολικές περιοχές από αργά το βράδυ της Τετάρτης, ενώ τα τρένα ταχείας κυκλοφορίας από το Παρίσι ανέστειλαν τις ενδιάμεσες στάσεις στη διαδρομή προς τη Ρεν αλλά και σε αρκετούς άλλους προορισμούς.



Εκπρόσωπος της Εθνικής Ομοσπονδίας Πυροσβεστών της Γαλλίας, συνέστησε στους κατοίκους να μείνουν στο σπίτι, να κλείσουν ερμητικά τα ρολά και να εξοπλιστούν με κιτ έκτακτης ανάγκης συσκευασμένα με τα απαραίτητα φάρμακα και φακούς σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης.

It’s been a wild 12 hours in Jersey. As well as the very strong winds this morning from #StormCiaran, looks like there was a tornado last night, from a likely supercell which also contained ~2 inch hail. Pretty mad for November. pic.twitter.com/BnfTt2WzEo