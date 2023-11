Καταιγίδα Κιαράν: Τουλάχιστον 6 νεκροί στην Ευρώπη

Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας της καταιγίδας Κιαράν που πλήττει σήμερα τη δυτική Ευρώπη.

Η καταιγίδα Κιαράν κόστισε τη ζωή δύο ανθρώπων στη Γάνδη του Βελγίου, ενός στο κέντρο της Μαδρίτης, ένας οδηγού φορτηγού στη Γαλλία, ενός 40χρονου στη Γερμανία και ο έκτος θάνατος καταγράφηκε στην Ολλανδία.

Ειδικότερα, τα βελγικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από την πτώση δένδρου μέσα σε πάρκο στη Γάνδη λόγω των ισχυρών ριπών του ανέμου που επικρατούσαν εξαιτίας της καταιγίδας Κιαράν. Το βελγικό πρακτορείο ειδήσεων Belga αναφέρει πως ο δεύτερος νεκρός ήταν ένα παιδί μόλις πέντε ετών. Από την πτώση του δένδρου, μέσα σε πάρκο στη φλαμανδική πόλη, τραυματίστηκε επίσης ένα δεύτερο άτομο στο πόδι, είπε ένας εκπρόσωπος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Για τέσσερις επαρχίες κοντά στην φλαμανδική ακτή έχει εκδοθεί «πορτοκαλί συναγερμός από το Βασιλικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο του Βελγίου, ενώ για στην υπόλοιπη χώρα έχει σημάνει «κίτρινος».

Λόγω της καταιγίδας Κιαράν επικρατεί μεγάλη αναστάτωση στις συγκοινωνίες, καθώς αρκετά λιμάνια κλείνουν και πολλές πτήσεις ακυρώνονται. Την ίδια στιγμή αρκετές είναι οι καταστροφές, καθώς έχουν σημειωθεί πτώσεις δένδρων λόγω των ισχυρών ανέμων.

