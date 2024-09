Κλιμακώνεται η ένταση στον Λίβανο: Στόχος ισραηλινού πλήγματος το υψηλόβαθμο στέλεχος της Χεζμπολάχ, Αλί Καράκι

Η κατάσταση στον Λίβανο επιδεινώνεται ραγδαία, καθώς το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του, στοχεύοντας ακόμη και την πρωτεύουσα, τη Βηρυτό. Τουλάχιστον 274 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, ανάμεσά τους και παιδιά.

Σύμφωνα με αναφορές του πρακτορείου Reuters, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε χτύπημα στα νότια προάστια της Βηρυτού, στοχεύοντας τον ηγετικό στέλεχος της Χεζμπολάχ, Αλί Καράκι. Ωστόσο, δεν έχει γίνει ακόμη σαφές αν ο Καράκι υπήρξε θύμα της επίθεσης. Το Sky News Arabia πάντως επισημαίνει πως είναι νεκρός.

Η ένταση έχει οδηγήσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τον νότιο Λίβανο, καθώς το Ισραήλ έχει πλήξει τουλάχιστον 800 στόχους που υποστηρίζει ότι φιλοξενούν όπλα της Χεζμπολάχ. Χιλιάδες πολίτες στην περιοχή της Βηρυτού και του Νότου έλαβαν εντολές εκκένωσης από τον ισραηλινό στρατό, γεγονός που προκάλεσε κυκλοφοριακό χάος σε κεντρικές περιοχές όπως η Σιδώνα και η Βηρυτός, καθώς οικογένειες σπεύδουν να βρουν ασφάλεια.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την αποστολή επιπλέον στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή, σε μια προσπάθεια να ανταποκριθούν στην κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Το Πεντάγωνο δεν έδωσε λεπτομέρειες για τον αριθμό των στρατιωτών ή το ρόλο τους, ενώ η χώρα έχει ήδη περίπου 40.000 στρατιώτες στην περιοχή.

Η κλιμάκωση των επιθέσεων και η μαζική φυγή αμάχων εγείρουν σοβαρές ανησυχίες για την ανθρωπιστική κρίση που αναμένεται να επιδεινωθεί, ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία την κατάσταση.

Η Ειρηνευτική Δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL) εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» για την ασφάλεια των αμάχων στο νότιο Λίβανο.

Ο επικεφαλής της αποστολής, στρατηγός Αρόλντο Λάζαρο, έχει επικοινωνήσει με τις αρχές του Λιβάνου και του Ισραήλ, τονίζοντας την επείγουσα ανάγκη αποκλιμάκωσης της κατάστασης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

«Οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση αυτής της επικίνδυνης κατάστασης θα μπορούσε να έχει σοβαρές και καταστροφικές συνέπειες», σημειώνει η UNIFIL.

Η δύναμη του ΟΗΕ, που λειτουργεί ως ειρηνευτική αποστολή, προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις σε αμάχους παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα πολέμου.