Ένταση στο Κοινοβούλιο της Αρμενίας: Συμπλοκή και κατηγορίες για πραξικόπημα

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν την Τρίτη στο Κοινοβούλιο της Αρμενίας, όταν ξέσπασε συμπλοκή με πρωταγωνιστή τον βουλευτή της αντιπολίτευσης, Άρτουρ Σαργκσιάν.

Λίγο αργότερα, η Εθνοσυνέλευση ήρε την κοινοβουλευτική του ασυλία και πλέον αντιμετωπίζει διώξεις με την κατηγορία της συμμετοχής σε συνωμοσία με σκοπό την ανατροπή του πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν.

Ο Σαργκσιάν, μέλος της αντιπολιτευόμενης συμμαχίας «Αρμενία», είχε μόλις ολοκληρώσει μια ομιλία στην οποία άσκησε σφοδρή κριτική προς την κυβέρνηση, λέγοντας ότι «όλα αποφασίζονται εκ των προτέρων» και ότι η χώρα έχει μετατραπεί σε «προπύργιο δικτατορίας».

Όταν επιχείρησε να αποχωρήσει από την αίθουσα, άλλοι βουλευτές κινήθηκαν προς το μέρος του για να τον εμποδίσουν, ενώ η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε και χρειάστηκε η επέμβαση των φρουρών ασφαλείας, όπως φαίνεται σε σχετικά βίντεο που κυκλοφόρησαν σε τοπικά μέσα ενημέρωσης.

#BREAKING: Brawl breaks out in Armenian Parliament after debate on lifting opposition MP Artur Sargsyan’s immunity.



Accused of terrorism and plotting a coup with “Sacred Struggle” leader Bagrat Galstanyan, Sargsyan was attacked by ruling party MP Vahe Galumyan in Yerevan.… pic.twitter.com/hqZqeU0kWe