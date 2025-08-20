Χαλκιδική: Βάζουν παράνομα ομπρέλες και ξαπλώστρες στις παραλίες στον Πολύγυρο

Αδιόρθωτοι εμφανίζονται παραθεριστές και ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων στον Πολύγυρο Χαλκδικής που βάζουν ομπρέλες και ξαπλώστρες στην ακτή.

Όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, ήταν 22 Ιουλίου όταν υπάλληλοι του Δήμου Πολυγύρου απομάκρυναν από την παραλία Γερακινής 200 ομπρέλες και ξαπλώστρες, που ήταν μόνιμα τοποθετημένες στο σημείο.

Έναν μήνα μετά η εικόνα είναι και πάλι ίδια αφού ομπρέλες και ξαπλώστρες τοποθετήθηκαν ξανά στην ακτή.

Τις περισσότερες τις έχουν βάλει στην παραλία μόνιμοι παραθεριστές, που έχουν σπίτια στην περιοχή. Κάποιοι, μάλιστα, βάζουν μέχρι και λουκέτα, στήνοντας ολόκληρες αυτοσχέδιες κατασκευές.

Mετά την πρώτη εξόρμηση απομάκρυνσης, αρκετοί ιδιοκτήτες ζήτησαν πίσω τον εξοπλισμό τους. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ιδιοκτήτες Αirbnb, που υποστήριζαν ότι ήταν νόμιμη η κατοχή τους.

Την ίδια στιγμή, «βροχή» πέφτουν οι καταγγελίες στην εφαρμογή για παραβάσεις στις παραλίες.

Από την αρχή του καλοκαιριού στο MyCoast έχουν καταγραφεί πάνω από 11 χιλιάδες καταγγελίες, οι περισσότερες για καταλήψεις δημόσιων χώρων με ομπρέλες και τραπεζοκαθίσματα.

«Πρωταθλήτρια» στις καταγγελίες είναι η Χαλκιδική και ακολουθούν η Ανατολική Αττική, οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Ο Δήμος Πολυγύρου πάντως, από το επόμενο καλοκαίρι θα διαθέτει και Δημοτική Αστυνομία σε μια προσπάθεια ελέγχου όλης της ακτογραμμής.