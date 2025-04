Ένοπλοι σκότωσαν τουλάχιστον 20 τουρίστες στο Κασμίρ – Σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον ομάδας Ινδών τουριστών που επισκέπτονταν δημοφιλή τοποθεσία στο Κασμίρ, σύμφωνα με τις αρχές.

Η επίθεση σημειώθηκε στην Πάαλγκαμ, μια γραφική πόλη στους πρόποδες των Ιμαλαΐων, γνωστή και ως «Ελβετία της Ινδίας» για τη φυσική της ομορφιά. Το Κασμίρ υπάγεται διοικητικά στην Ινδία, αλλά το Πακιστάν εδώ και δεκαετίες διεκδικεί την περιοχή, η οποία έχει βρεθεί στο επίκεντρο συγκρούσεων ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ο τόπος της επίθεσης ήταν το Μπαϊσαράν, ένα ορεινό λιβάδι περίπου πέντε χιλιόμετρα από την Πάαλγκαμ, το οποίο δεν είναι προσβάσιμο με οχήματα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο τοπικός πρωθυπουργός Ομάρ Αμπντάλα χαρακτήρισε την επίθεση «σαφώς μεγαλύτερη από οτιδήποτε έχουμε δει τα τελευταία χρόνια με στόχο αμάχους». Σύμφωνα με αναφορές, πολλοί από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι καταδίκασε την επίθεση και δεσμεύθηκε ότι «οι δράστες θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη». «Η αποφασιστικότητά μας να πολεμήσουμε την τρομοκρατία παραμένει ακλόνητη και γίνεται μόνο πιο ισχυρή», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

