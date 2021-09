Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν όταν ένοπλος φοιτητής εισέβαλε σε πανεπιστήμιο της πόλης Περμ, ανοίγοντας πυρ.

O άγνωστος δράστης, ντυμμένος στα μαύρα, εισέβαλε στο χώρο του πανεπιστημίου, ένα από τα παλιότερα των Ουραλίων, 1.300 χιλιόμετρα από τη Μόσχα. Φοιτητές, καθηγητές και προσωπικό κλειδώθηκαν στις αίθουσες, ενώ άλλοι καταγράφηκαν στις εικόνες να πηδούν από τα παράθυρα του πρώτου ορόφου σε μια απελπισμένη προσπάθεια σωτηρίας τους.

#BREAKING: Shooting reported at Russian university, harrowing footage shows students jumping out of windows to escape gunman



More: https://t.co/gV0sv3xUdE pic.twitter.com/bZYNG177yM