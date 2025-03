Ένα πορτρέτο του Τραμπ «δια χειρός» Πούτιν, πριν τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ρωσίας για την Ουκρανία

Όταν ο Βλάντιμιρ Πούτιν πληροφορήθηκε για την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ σε προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια πέρυσι, ο Ρώσος πρόεδρος πήγε στην τοπική του εκκλησία, συναντήθηκε με τον ιερέα του και προσευχήθηκε, όπως αποκάλυψε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ σε συνέντευξή του στον Τάκερ Κάρλσον.

Ο Πούτιν, σύμφωνα με τον Γουίτκοφ, προσευχήθηκε όχι επειδή ο Τραμπ ήταν τότε υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ, αλλά επειδή «είχε φιλία μαζί του και προσευχόταν για τον φίλο του».

Ακόμη, ο Γουίτκοφ είπε ότι ο Πούτιν του έδωσε ένα «όμορφο πορτρέτο» του Τραμπ, το οποίο ο Πούτιν είχε παραγγείλει από έναν «κορυφαίο» Ρώσο καλλιτέχνη και ζήτησε από τον Αμερικανό αξιωματούχο να φέρει τον πίνακα πίσω στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ «ήταν σαφώς συγκινημένος από αυτό», δήλωσε ο Γουίτκοφ, που αναφέρθηκε στην ιστορία ως μέρος μιας ευρύτερης συζήτησης για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. «Έτσι, αυτό είναι το είδος της σύνδεσης που καταφέραμε να αποκαταστήσουμε μέσω, παρεμπιπτόντως, μιας απλής λέξης που ονομάζεται επικοινωνία».

