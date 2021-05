Για ενθαρρυντικές ενδείξεις ότι τα εμβόλια mRNA μπορούν να αδρανοποιήσουν την ινδική μετάλλαξη κάνει λόγο ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκου (EMA).

Αξιωματούχοι Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων παραχώρησαν το μεσημέρι συνέντευξη Τύπου, όπου και παρουσίασαν τις εξελίξεις για την πορεία της πανδημίας του κορωνοϊού και τις προσπάθειες που γίνονται για τον περιορισμό της.

«Παρακολουθούμε από πολύ κοντά τα δεδομένα για την ινδική μετάλλαξη. Βλέπουμε υποσχόμενες ενδείξεις ότι τα εμβόλια mRNA μπορούν να αδρανοποιήσουν αυτή τη μετάλλαξη», αναφέρεται στην τοποθέτηση του ΕΜΑ.

EMA is monitoring very closely the data on the Indian variant. We are seeing promising evidence that mRNA vaccines would be able to neutralise this variant. #EMAPresser — EU Medicines Agency (@EMA_News) May 12, 2021

«Ο ΕΜΑ έχει διαρκή και διαδραστική επικοινωνία με τους δημιουργούς εμβολίων και φαρμάκων. Έχουμε προσφέρει επιστημονικές συμβουλές για 30 υπό ανάπτυξη εμβόλια και για περισσότερα από 50 θεραπευτικά φάρμακα. Έχουμε επικοινωνήσει με περισσότερους από 250 δημιουργούς εμβολίων και φαρμάκων από την αρχή της πανδημίας» συνέχισαν.

Όπως ανέφεραν, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μοναδική περιφέρεια που διαθέτει τέσσερα ασφαλή κι αποτελεσματικά εμβόλια κατά της Covid (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen) και άλλα τέσσερα που βρίσκονται υπό αξιολόγηση (Curevac, Novavax, Sputnik V και Sinovac).

The EU is the only region that has 4 safe and effective #COVID19vaccines authorised (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen). 4 other vaccines are under EMA’s rolling review (Curevac, Novavax, Sputnik V and Sinovac). #EMAPresser — EU Medicines Agency (@EMA_News) May 12, 2021

«Ακόμη, εξετάζουμε την αίτηση των Pfizer-BioNTEch για να επεκταθεί η χρήση του εμβολίου τους σε νέους ανθρώπους, ηλικίας 12-15 ετών» ανέφεραν για τα εμβόλια, ενώ για το θέμα του εμβολιασμού σε έγκυες, είπαν πως «έχουμε ελάχιστα στοιχεία για την ώρα και παρακολουθούμε στενά όσα προκύπτουν».

EMA is also reviewing an application to extend the use of the vaccine #Comirnaty to include young people aged 12 to 15. #EMAPresser — EU Medicines Agency (@EMA_News) May 12, 2021