Ο Έλον Μασκ άλλαξε το όνομά του σε «Χάρι Μπολτς» στο Twitter

Ο Αμερικανός επιχειρηματίας, ιδρυτής της Tesla και της SpaceX και ιδιοκτήτης του Twitter, Έλον Μασκ, άλλαξε ξαφνικά το όνομά του σε «Χάρι Μπολτς» στον λογαριασμό του.

Προ μηνών ο Έλον Μασκ ανέστειλε τους λογαριασμούς στο Twitter που τον παρωδούν, λέγοντας ότι η «πλαστοπροσωπία» δεν θα γίνει ανεκτή. Σε ανάρτησή του, ο Έλον Μασκ είχε ξεκαθαρίσει ότι όποιος λογαριασμός «εμπλέκεται σε πλαστοπροσωπία χωρίς να διευκρινίζει ξεκάθαρα την “παρωδία”, θα αναστέλλεται οριστικά». Αυτό, διευκρίνισε, θα γίνεται «δίχως προειδοποίηση». Μάλιστα, συμπλήρωσε ότι οποιαδήποτε αλλαγή ονόματος θα έχει ως συνέπεια την προσωρινή απώλεια του σήματος που δείχνει ότι πρόκειται για επαληθευμένο λογαριασμό.

Αρκετοί διάσημοι άλλαξαν τότε το όνομα του λογαριασμού τους σε Έλον Μασκ ή κάτι παρόμοιο, θέλοντας να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην απόφαση η πλατφόρμα να χορηγεί το μπλε «τικ»- το σήμα του επαληθευμένου λογαριασμού- σε όποιον είναι διατεθειμένος να πληρώνει 7,99 δολάρια τον μήνα.

Εν τω μεταξύ, σήμερα οι χρήστες συζητούν ποιος είναι ο «Χάρι Μπολτς» και έχουν ήδη θέσει αυτή την ερώτηση στις διαφόρων ειδών μηχανές αναζήτησης. Μέχρι στιγμής, το μυστικό αυτού του ονόματος δεν έχει αποκαλυφθεί.

Tbh, I’m just hoping a media org that takes itself way too seriously writes a story about Harry Bōlz …