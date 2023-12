Έλι Γκούλντινγκ: Η μουσική βιομηχανία άλλαξε μετά το #metoo

Στις αλλαγές που έφερε το κίνημα #metoo στη μουσική βιομηχανία αναφέρθηκε η τραγουδίστρια Έλι Γκούλντινγκ, αναφερόμενη στις δικές της εμπειρίες, από τα πρώτα βήματά της.

Σύμφωνα με την τραγουδίστρια και πρέσβειρα του ΟΗΕ για το περιβάλλον, πλέον στη μουσική βιομηχανία υπάρχει μεγαλύτερη προστασία για τους νέους τραγουδιστές σε σχέση με το διάστημα που ξεκίνησε την καριέρα της το 2010 και για αυτό ευθύνεται το κίνημα #metoo. Είπε ακόμα ότι είχε νιώσει «δυσφορία» όταν δούλευε σε στούντιο με άνδρες παραγωγούς. Για τη δε σχέση της με τη φύση ανέφερε πως αυτή ήταν που «με έσωσε μετά τη μεταγεννητική κατάθλιψη».

Η Έλι Γκούλντινγκ μιλώντας στην εκπομπή «Today» του BBC Radio 4, δήλωσε ότι η μουσική βιομηχανία σήμερα εφαρμόζει καλύτερα μέτρα προστασίας για τους νέους καλλιτέχνες.

«Σίγουρα πιστεύω ότι το τοπίο έχει αλλάξει λίγο, ειδικά μετά το κίνημα #metoo», είπε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια συμπληρώνοντας ότι η δική της δισκογραφική εταιρεία διαθέτει πλέον συνοδούς για τους νέους καλλιτέχνες. «Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους να συνεχίσουν να αποκαλύπτουν τις προσωπικές τους ιστορίες, επειδή ξέρω ότι συνέβαιναν πολλά και απλά δεν μιλούσαν γι' αυτά», συμπλήρωσε.

Όταν ρωτήθηκε αν είχε νιώσει ευάλωτη όταν βρισκόταν σε στούντιο ηχογράφησης, είπε: «Είχα εμπειρίες τις οποίες, μέσα στο μυαλό μου, κατά κάποιο τρόπο εξομάλυνα και σκεφτόμουν ότι "ίσως αυτό να είναι απλώς κάτι"».

Στη συνέχεια, περιέγραψε: «Ξέρετε όπως όταν μπαίνεις σε ένα στούντιο και μετά ο παραγωγός σε ρωτάει αν θέλεις να πάτε για ένα ποτό. Και είμαι αρκετά ευγενικός άνθρωπος, δεν μου αρέσει να απογοητεύω τους ανθρώπους. Οπότε έλεγα, "ναι, σίγουρα, πάμε για ένα ποτό". Και μετά κατά κάποιο τρόπο γινόταν κάτι ερωτικό, ενώ δεν θα έπρεπε».

Ακούγοντας παρόμοιες ιστορίες άλλων γυναικών μουσικών, η Έλι Γκούλντινγκ συνειδητοποίησε «ότι δεν ήμουν καθόλου μόνη σε αυτό. Δεν ήμουν μόνο εγώ, που ήμουν ιδιαίτερα φιλική». «Ήταν κάτι το ανομολόγητο όταν δούλευες με άνδρες παραγωγούς, αυτό ήταν σχεδόν σαν προσδοκία, κάτι που ακούγεται τρελό για μένα να το λέω δυνατά, και σίγουρα δεν θα συνέβαινε τώρα. Εννοώ, πολύ σπάνια, επειδή τα πράγματα έχουν αλλάξει πραγματικά».

