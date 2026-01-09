ΔΙΕΘΝΗ
Ελβετία: Προφυλακιστέος ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο Crans-Montana

Σε βάρος του ζευγαριού στην Ελβετία, διεξάγεται ποινική έρευνα για «ανθρωποκτονία από αμέλεια» σχετικά με τη φωτιά στο Crans-Montana

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: EPA
Προφυλακιστέος, μέχρι την έναρξη της δίκης, κρίθηκε ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο Crans-Montana της Ελβετίας, Ζακ Μορέτι, σχετικά με τη φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς (31/1) στο θέρετρο, από το οποίο έχασαν τη ζωή τους 40 άνθρωποι.

Η σύζυγός του παραμένει ελεύθερη, με το ζευγάρι να ανακρίνεται από την εισαγγελία στη Σιόν, πρωτεύουσα του καντονιού, ενώ σε βάρος τους διεξάγεται ποινική έρευνα για «ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια και εμπρησμό από αμέλεια».

Ελβετία: Τι περιλαμβάνει η ποινική έρευνα για τη φωτιά στο Crans-Montana

Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, η έρευνα των ανακριτικών αρχών θα εξετάσει, μεταξύ άλλων, αν οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν -στο μπαρ- από τους ιδιοκτήτες, το 2015, ήταν σύμφωνες με τους κανονισμούς, ποια υλικά χρησιμοποιήθηκαν, αν υπήρχαν επαρκείς έξοδοι κινδύνου, ποια ήταν τα μέσα πυρόσβεσης και αν τηρούνταν οι κανόνες πυρασφάλειας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εγκατάσταση αφρώδους υλικού στην οροφή, το οποίο φαίνεται πως τυλίχθηκε πολύ γρήγορα στις φλόγες.

Την Τρίτη, ο δήμος του Crans-Montana παραδέχθηκε ότι από το 2019 δεν είχε πραγματοποιηθεί κανένας έλεγχος ασφαλείας και πυρασφάλειας στο μπαρ, γεγονός που προκάλεσε αγανάκτηση σε πολλές οικογένειες θυμάτων.

Ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα για την τραγωδία στην Ελβετία

«Είμαστε συντετριμμένοι, οι σκέψεις μας είναι διαρκώς με τα θύματα, τους αγαπημένους τους που τους έχασαν τόσο βίαια και τόσο πρόωρα και με όλους εκείνους που δίνουν μάχη για τη ζωή τους», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους της 6ης Ιανουαρίου.

Αυτόπτες μάρτυρες και εισαγγελείς δήλωσαν ότι η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε από τη χρήση σπινθηροβόλων κεριών πάνω σε μπουκάλια σαμπάνιας από τα οποία έπιασε φωτιά το αφρώδες υλικό ηχομόνωσης στην οροφή του υπογείου του μπαρ.

Ερωτήματα παραμένουν σχετικά με τον έλεγχο ασφαλείας του χώρου. Πριν από λίγες ημέρες, ο τοπικός δήμαρχος παραδέχτηκε ότι το μπαρ είχε χάσει πολλούς ελέγχους ασφαλείας.

Με πληροφορίες από BFMTV

