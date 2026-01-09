ΔΙΕΘΝΗ
Ελβετία: Από τους εισαγγελείς κλήθηκαν οι ιδιοκτήτες του μπαρ στο Crans-Montana

Οι ιδιοκτήτες βρίσκονται υπό έρευνα για εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένης της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας

The LiFO team
Φωτ. EPA
Εισαγγελείς στην Ελβετία κάλεσαν σήμερα τους ιδιοκτήτες του μπαρ στο Crans-Montana, όπου από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς έχασαν τη ζωή τους 40 άνθρωποι, εν μέσω αυξανόμενης κριτικής για το γεγονός ότι το ζευγάρι των Γάλλων ιδιοκτητών κυκλοφορεί ελεύθερο.

Περίπου 20 από τα θύματα ήταν ανήλικοι.

Οι εισαγγελείς ερευνούν τους Γάλλους ιδιοκτήτες ως ύποπτους για εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένης της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας, ενώ οι οικογένειες των θυμάτων κατέθεσαν αγωγές στην ελβετική εισαγγελία για την πυρκαγιά στο μπαρ «Le Constellation».

Οι ιδιοκτήτες, Ζακ και Τζέσικα Μορέτι, δεν απάντησαν στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων κατά την είσοδό τους νωρίτερα στο γραφείο του εισαγγελέα στη γειτονική πόλη Σιόν, όπου οι ελβετικές αρχές έχουν προγραμματίσει για το μεσημέρι τελετή μνήμης για τα θύματα.

Το ζευγάρι έχει εκφράσει τη λύπη του για την πυρκαγιά και έχει πει ότι θα συνεργαστεί πλήρως με την έρευνα. Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά και 116 τραυματίστηκαν, πολλοί εκ των οποίων σοβαρά.

Ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα για την τραγωδία στην Ελβετία

«Είμαστε συντετριμμένοι, οι σκέψεις μας είναι διαρκώς με τα θύματα, τους αγαπημένους τους που τους έχασαν τόσο βίαια και τόσο πρόωρα και με όλους εκείνους που δίνουν μάχη για τη ζωή τους», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους της 6ης Ιανουαρίου.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι τα νόμιμα κριτήρια για την κράτηση του ζευγαριού δεν πληρούνταν.

Αυτόπτες μάρτυρες και εισαγγελείς δήλωσαν ότι η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε από τη χρήση σπινθηροβόλων κεριών πάνω σε μπουκάλια σαμπάνιας από τα οποία έπιασε φωτιά το αφρώδες υλικό ηχομόνωσης στην οροφή του υπογείου του μπαρ.

Ερωτήματα παραμένουν σχετικά με τον έλεγχο ασφαλείας του χώρου. Πριν από λίγες ημέρες, ο τοπικός δήμαρχος παραδέχτηκε ότι το μπαρ είχε χάσει πολλούς ελέγχους ασφαλείας.

Λουλούδια και κεριά για τα θύματα της τραγωδίας. Φωτ. EPA
Φωτ. EPA

Είκοσι ένας από τους νεκρούς ήταν από την Ελβετία, επτά από τη Γαλλία και έξι από την Ιταλία. Υπήρχε επίσης ένας με διπλή υπηκοότητα Ελβετίας-Γαλλίας και ένας Γαλλο-Βρετανός-Ισραηλινός.

Οι πρόεδροι της Γαλλίας και της Ιταλίας αναμένεται να παραστούν στην τελετή σε λίγη ώρα στη γειτονική πόλη Μαρτινί για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα.

Με πληροφορίες από Reuters

