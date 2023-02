Εκτροχιασμός τρένου στο Οχάιο: «Ελεγχόμενη απελευθέρωση» χημικών- Σύννεφο κόκκινου καπνού

Αφού τέθηκαν σε συναγερμό την Παρασκευή οι Αρχές του Οχάιο των ΗΠΑ μετά το φόβο για μεγάλη έκρηξη λόγω του επικίνδυνου φορτίου που μετέφερε ένα εκτροχιασμένο τρένο σε κάποια από τα 150 βαγόνια του, εν τέλει αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αυτό που αποκαλούν «ελεγχόμενη απελευθέρωση».

Συγκεκριμένα, τρεις ημέρες μετά τον εκτροχιασμό μιας μεγάλης αμαξοστοιχίας κοντά στα σύνορα του Οχάιο και της Πενσυλβάνια που είχε ως συνέπεια ένα τεράστιο σύννεφο κόκκινου καπνού, αξιωματούχοι του Οχάιο δήλωσαν ότι θα πραγματοποιήσουν μια ελεγχόμενη απελευθέρωση επικίνδυνων χημικών ουσιών, αφού διέταξαν εκκενώσεις κοντά στην περιοχή

This is what they call a "controlled release" The train derailment in Ohio at a little town called East Palestine had at least 5 tanker cars full of toxic flammable chemicals, apparently the only options were to let it burn like this or it would go off like a bomb. pic.twitter.com/SfogMDO9hd