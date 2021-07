Επίθεση στην Ελλάδα την οποία κατηγορεί πως αποτελεί καταφύγιο τρομοκρατών εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Τανζού Μπιλγκίτς.

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ μέσω tweet απευθύνθηκε στον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια λέγοντας πως η Τουρκία είναι η μόνη χώρα του ΝΑΤΟ που αγωνίζεται ενάντια στο DAESH (ISIS).

«Η Ελλάδα είναι ένα ασφαλές καταφύγιο για τρομοκρατικές οργανώσεις με επαίσχυντο παρελθόν επ' αυτού. Η συνεχής συκοφαντία της Ελλάδας προς την Τουρκία είναι ένδειξη της ανασφάλειας και του βάρους της ενοχής» έγραψε, μεταξύ άλλων.

In reply to @NikosDendias’ interview at @Real_gr:

Turkey, the only @NATO member with its army on the ground to fight against #DAESH & clearing more than 8200 km² in Syria; also co-lead of #FTFWG and active contributor to prevention of FTF movements…