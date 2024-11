Εκλογές ΗΠΑ: Με την Cardi B η Κάμαλα Χάρις στο Ουισκόνσιν

Οι προεδρικοί αντίπαλοι διεξήγαγαν προεκλογική εκστρατεία στη μεγαλύτερη πόλη του Ουισκόνσιν, μίας από τις πιο κρίσιμες πολιτείες για τις εκλογές στις ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε να μετριάσει ελαφρώς τα βίαια σχόλιά του για τη Λιζ Τσέινι, συνεχίζοντας πάντως την επίθεση εναντίον της, ενώ η Καμάλα Χάρις εμφανίστηκε με την Cardi B στο πλευρό της.

Η αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις και ο πρώην Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ συνήλθαν στο Μιλγουόκι το βράδυ της Παρασκευής κατά τη διάρκεια των τελικών προγραμματισμένων επισκέψεών τους στο Ουισκόνσιν, μια κρίσιμη πολιτεία όπου κανένας από τους δύο δεν έχει προβάδισμα και η οποία θεωρείται ιδιαίτερα απαραίτητη για τη νίκη.

Με τις εκλογές μόλις τρεις ημέρες μακριά, η Χάρις υιοθέτησε έναν αισιόδοξο τόνο κατά τη διάρκεια μιας βραδιάς με μουσικές παραστάσεις και προέτρεψε τους υποστηρικτές της στο Μιλγουόκι, όπου η πρόωρη ψηφοφορία υστερεί σε σχέση με τις κάλπες σε άλλα μέρη της πολιτείας, «σας παρακαλώ να το κάνετε όταν μπορέσετε».

Just 2 days ago Donald Trump said he’s gonna protect women whether they like it or not? Donnie please... Protection for women, especially if we're talking about maternal and mental healthcare, isn't telling them WHAT to do with their bodies it's supporting them and giving them… pic.twitter.com/4ZiDPRdetu