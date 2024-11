Εκλογές ΗΠΑ: Το Fox News ανακήρυξε τον Τραμπ 47ο πρόεδρο

Το Fox News είναι το πρώτο αμερικανικό μέσο που ανακήρυξε τον Ντόναλντ Τραμπ νικητή των εκλογών και 47ο πρόεδρο των ΗΠΑ.

Επίσης, η εταιρεία παρακολούθησης και ανάλυσης εκλογικών αποτελεσμάτων Decision Desk HQ προβλέπει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι ο νικητής των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ.

