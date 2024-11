Εκλογές ΗΠΑ: Η ανάρτηση του Έλον Μασκ με τον νιπτήρα στον Λευκό Οίκο

Με καθαρό προβάδισμα του Ντόναλντ Τραμπ στις αμερικανικές εκλογές, ο Έλον Μασκ... έβγαλε νικητή.

Με μια φωτογραφία που τον δείχνει να μεταφέρει ένα νεροχύτη στον Λευκό Οίκο και τη φράση «Let that sink in» (σ.σ.Ας το χωνέψουμε) ο Έλον Μασκ δείχνει τον κινητή των εκλογών. Είναι η φωτογραφία με τον νιπτήρα που είχε πάρει στα γραφεία της εταιρείας Twitter όταν την εξαγόρασε.

Let that sink in pic.twitter.com/XvYFtDrhRm