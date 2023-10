«Είμαστε έτοιμοι για συντονισμένη αεροπορική και χερσαία επίθεση στη Γάζα»

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμος για μια «συντονισμένη» αεροπορική, χερσαία και από θαλάσσης επίθεση στη Γάζα, καθώς εντείνεται ο πόλεμος στο Ισραήλ.

Οι ισραηλινές δυνάμεις είναι γύρω από τη Γάζα και είναι έτοιμοι να εξολοθρεύσουν όποιον χρειαστεί, ανέφερε ο εκπρόσωπος των ισραηλινών δυνάμεων. «Ελπίζουμε οι Παλαιστίνιοι να εκκενώσουν την περιοχή και να μην γυρίσουν αν δεν τους πούμε εμείς» πρόσθεσε.

Σηματοδοτώντας ότι το Ισραήλ ετοιμάζεται να ξεκινήσει την αναμενόμενη χερσαία εισβολή του στη Γάζα, ο IDF είπε ότι οι δυνάμεις του είναι έτοιμες για μια σημαντική επιχείρηση που θα συνδυαστεί με επιθέσεις από αέρος και θάλασσα. Ισραηλινοί στρατιώτες «σε όλη τη χώρα» προετοιμάζουν σχέδια «για τα επόμενα στάδια του πολέμου», δήλωσε εκπρόσωπος του IDF.

Η δήλωση των ισραηλινών δυνάμεων ακολούθησε προειδοποίηση του ΟΗΕ για περαιτέρω κλιμάκωση στη Γάζα, όπου οι άνθρωποι είναι χωρίς ρεύμα, νερό, καύσιμα και τρόφιμα. Τα Ηνωμένα Έθνη είπαν ότι η εκκένωση της βόρειας Γάζας που διέταξε το Ισραήλ πριν από την αναμενόμενη επίθεσή του θα προκαλούσε καταστροφή.

«Τα τάγματα και οι στρατιώτες του ισραηλινού στρατού έχουν αναπτυχθεί σε όλη τη χώρα και είναι έτοιμοι να αυξήσουν την ετοιμότητα για τα επόμενα στάδια του πολέμου, με έμφαση σε μια σημαντική χερσαία επιχείρηση», ανέφερε μεταξύ άλλων.

