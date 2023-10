Πόλεμος στο Ισραήλ: Σκοτώθηκε ηγετικό στέλεχος της Χαμάς

Ένα ηγετικό στέλεχος της Χαμάς σκοτώθηκε από τον ισραηλινό στρατό έπειτα από αεροπορική επιδρομή στη Γάζα, την ώρα που ο πόλεμος στο Ισραήλ εξακολουθεί να μαίνεται και ο αριθμός των νεκρών να έχει αυξηθεί δραματικά.

Πρόκειται για τον Άλι Κάντι, ηγετικό στέλεχος που καθοδήγησε την πολύνεκρη επίθεση εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. Η πληροφορία για τον θάνατο του εν λόγω Παλαιστίνιου, του Άλι Κάντι, στον πόλεμο στο Ισραήλ βασίζεται σε στοιχεία που συνέλεξαν ο στρατός και η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας της χώρας.

«Ένας διοικητής της μονάδας Νούσμπα (ειδικές ναυτικές δυνάμεις της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, Εζεντίν αλ Κασάμ), που διεξήγαγε την επίθεση εναντίον των ισραηλινών κοινοτήτων κοντά στη Λωρίδα της Γάζας το περασμένο Σαββατοκύριακο, σκοτώθηκε σε αεροπορική επίθεση», ανέφερε ο εκπρόσωπος σε αυτήν την ανακοίνωση.

Μια πηγή προσκείμενη στη Χαμάς, που ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο, αρνήθηκε να σχολιάσει τον θάνατο του διοικητή με το όνομα «Άλι αλ Κάντι» και δεν έδωσε καμία άλλη πληροφορία για την τύχη του. Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, ο 37χρονος αλ Κάντι κατάγεται από τη Ραμάλα της Δυτικής Όχθης και απελάθηκε στη Γάζα στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων για την απελευθέρωση του Γκιλάντ Σαλίτ. Η Χαμάς επιβεβαίωσε ότι είναι ο διοικητής της μονάδας "Νούσμπα".

Ο Άλι Κάντι είχε αποφυλακιστεί από τις ισραηλινές αρχές στο πλαίσιο μιας ανταλλαγής κρατουμένων που συμφωνήθηκε για την απελευθέρωση του Γαλλοϊσραηλινού στρατιώτη Γκιλάντ Σαλίτ. Ο τελευταίος είχε απαχθεί στις 25 Ιουνίου 2006 από τη Χαμάς και αφέθηκε ελεύθερος στις 18 Οκτωβρίου 2011, έχοντας περάσει πεντέμισι χρόνια σε αιχμαλωσία στη Λωρίδα της Γάζας.

