«Έχω παχύνει λίγο, απόλαυσα τις γιορτές»: Η Σελένα Γκόμεζ απαντά στα χονδροφοβικά σχόλια

Η Σελένα Γκόμεζ απάντησε στα αρνητικά - ακόμα και χονδροφοβικά - σχόλια που έγιναν μετά την εμφάνισή της στην τελετή των Golden Globes.

Η ηθοποιός του "Only Murders in the Building" αποστόμωσε τους επικριτές της, δηλώνοντας πως χάρηκε τις γιορτές και έχει πάρει μερικά κιλά. «Απόλαυσα τις γιορτές, έχω παχύνει λίγο» δήλωσε μέσω Instagram, περίπου μία εβδομάδα μετά τα βραβεία.

«Σωστά;» ρώτησε, απευθυνόμενη στην 9χρονη αδελφή της, Γκρέισι Έλιοτ Τίφι, η οποία τη συνόδευσε στα Golden Globes. «Αλλά, δεν μας νοιάζει» συμπλήρωσε, καθώς οι δυο τους ξεσπούσαν σε γέλια.

Η Γκόμεζ επέλεξε ένα μαύρο βελούδινο φόρεμα Βαλεντίνο, το οποίο «αγκάλιαζε» το σώμα της.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η 30χρονη σταρ σχολιάζεται αρνητικά για την εμφάνισή της, αλλά δεν φαίνεται να επηρεάζεται. Τον περασμένο Απρίλιο, είχε τονίσει πως δεν άξιζε να είναι «κοκαλιάρα» αν δεν μπορούσε ν΄απολαύσει τα αγαπημένα της φαγητά. «Είμαι τέλεια, όπως κι αν είμαι» τόνισε τότε.

Σημειώνεται πως η Γκόμεζ είχε στο παρελθόν αποφασίσει να εγκαταλείψει τα social media - τον έλεγχο των λογαριασμών της τουλάχιστον - ώστε να μην ασχολείται με τα κακεντρεχή σχόλια που της προκαλούσαν «κατάθλιψη».

Ωστόσο, πλέον φαίνεται έτοιμη να τα αντιμετωπίσει και ανακοίνωσε ότι παίρνει και πάλι τα «ηνία» του Instagram της.

