«Έχετε αίμα στα χέρια σας»: Τα ρωσικά δίκτυα πρόβαλαν ουκρανικά αντιπολεμικά μηνύματα λίγο πριν την μεγάλη παρέλαση στη Μόσχα

Τα μενού της ρωσικής δορυφορικής τηλεόρασης άλλαξαν τη Δευτέρα προβάλλοντας στους τηλεθεατές αντιπολεμικά μηνύματα σχετικά με την εισβολή στην Ουκρανία.

Λίγο πριν την παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία για την 77η επέτειο της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας, προβλήθηκε στην ρωσική τηλεόραση ουκρανικό μήνυμα που έλεγε «έχετε αίμα στα χέρια σας».

«Έχετε το αίμα χιλιάδων Ουκρανών και εκατοντάδων νεκρών παιδιών στα χέρια σας», έλεγε ένα σύνθημα. «Η τηλεόραση και οι αρχές λένε ψέματα. Όχι στον πόλεμο».

Τα συνθήματα εμφανίστηκαν λίγο πριν την παρέλαση της Ημέρας της Νίκης στην Κόκκινη Πλατεία, στην οποία ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συνέκρινε τον πόλεμο στην Ουκρανία με τη σοβιετική μάχη για την ήττα του Αδόλφου Χίτλερ στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ασαφές παραμένει βέβαια πως εμφανίστηκαν τα συνθήματα αυτά. Το πρακτορείο ειδήσεων Interfax ανέφερε ότι εμφανίστηκαν και στην καλωδιακή τηλεόραση.

Ένας ρωσικός ειδησεογραφικός ιστότοπος έδειξε επίσης αντιπολεμικό υλικό που ασκούσε έντονη κριτική στον Πούτιν. Και σε αυτή την περίπτωση παραμένει ασαφές το πώς εμφανίστηκαν τα αρνητικά άρθρα. Άμεσα ωστόσο εξαφανίστηκαν.

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου μετρά ήδη χιλιάδες νεκρούς, εκατομμύρια εκτοπισμένους ενώ έχει εγείρει φόβους για τη σοβαρότερη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Πούτιν λέει ότι η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία είναι απαραίτητη επειδή οι ΗΠΑ χρησιμοποιούσαν την Ουκρανία για να απειλήσουν τη Ρωσία και η Μόσχα έπρεπε να αμυνθεί από τη δίωξη των Ρωσόφωνων.

Θεωρεί δε, ότι η σύγκρουση με τις ΗΠΑ είναι αναπόφευκτη. Η Μόσχα κατηγορεί τι ΗΠΑ ότι απειλούν τη Ρωσία με την ανάμειξή τους αλλά και διευρύνοντας τη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το μήνυμα είχε προβληθεί σε ρωσικά δίκτυα από το βράδυ της Κυριακή.

«Απόψε, οι τηλεθεατές είδαν προκλητικά αντιπολεμικά μηνύματα αντί για τον οδηγό του προγράμματος και τις περιγραφές των καναλιών στις τηλεοράσεις τους», ανέφερε ένα tweet από το κυβερνητικά προσκείμενο, Gazeta.ru. «Η MTS, η Rostelecom και η NTV-Plus, καθώς και το τηλεοπτικό πρόγραμμα Yandex, δέχθηκαν επίθεση από χάκερ».

