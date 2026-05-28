ΕΕ: Θα συζητηθούν ενδεχόμενοι περιορισμοί στις εισαγωγές από την Κίνα

Οι επίτροποι της ΕΕ θα συναντηθούν την Παρασκευή για κρίσιμες συνομιλίες με στόχο την επιβολή νέων περιορισμών στις εισαγωγές από την Κίνα.

Οι συνομιλίες έρχονται εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας ότι το Πεκίνο δημιουργεί τις συνθήκες για την εμφάνιση πόλεων τύπου «Rust Belt» στην Ευρώπη, όπως συνέβη στις ΗΠΑ.

Η ραγδαία αύξηση των εισαγωγών σε όλα τα προϊόντα, από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έως βασικά εξαρτήματα μηχανημάτων, ιατρικές συσκευές και τρόφιμα, έχει ονομαστεί «China Shock 2.0», αντανακλώντας ενδεχομένως την εμπειρία των ΗΠΑ πριν από 25 χρόνια, όταν το Πεκίνο εντάχθηκε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.

Ζητήθηκε από τους επιτρόπους που εκπροσωπούν κάθε κράτος μέλος να φέρουν στις συνομιλίες παραδείγματα κινεζικών δραστηριοτήτων και στα 27 χαρτοφυλάκια, που καλύπτουν το εμπόριο, τη γεωργία, την άμυνα, την υγεία και τις ψηφιακές πρωτοβουλίες.

Συζητήσεις για τους περιορισμούς εισαγωγών από την Κίνα

Πηγές ανέφεραν ότι δεν θα ληφθούν αποφάσεις την Παρασκευή, αλλά οι συνομιλίες θα βοηθήσουν στην «ευθυγράμμιση» της σκέψης της Επιτροπής και στην αντιμετώπιση της υπερπαραγωγής στην Κίνα, η οποία οδηγεί τις εισαγωγές στην ΕΕ να είναι μερικές φορές έως και 40% φθηνότερες από τα τοπικά προϊόντα.

Τα αποτελέσματα θα τροφοδοτήσουν επίσης την επόμενη σύνοδο κορυφής των ηγετών στις 18 Ιουνίου, όπου η Κίνα θα είναι ένα από τα λίγα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Ιγνάσιο Γκαρσία Μπερσέρο, ανώτερος ερευνητής στο think tank Bruegel των Βρυξελλών και πρώην αξιωματούχος στο τμήμα εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε ότι η ΕΕ πρέπει να διαμορφώσει «μια σαφέστερη στρατηγική για τον τρόπο αντιμετώπισης της Κίνας».

Ανέφερε ότι θα μπορούσαν να επιβληθούν δασμολογικές ποσοστώσεις στα κινεζικά προϊόντα, καθώς αποτελούν μέτρα προστασίας που εφαρμόζονται πολύ πιο γρήγορα από τους δασμούς και μπορούν να εστιάσουν σε τομείς στους οποίους επικεντρώνεται η Κίνα, όπως τα υβριδικά αυτοκίνητα και τα χημικά συστατικά.

«Πιστεύω ότι μερικές φορές υπάρχει μια μικρή τάση να ακούγεται κανείς πολύ σκληρός, αλλά στη συνέχεια να μην ενεργεί με σκληρότητα, και δεν νομίζω ότι αυτός είναι ένας έξυπνος τρόπος για να χειριστεί κανείς τα πράγματα».

Είπε ότι, ενώ δείχνει ότι είναι έτοιμη να δράσει, η ΕΕ πρέπει επίσης να συνεργαστεί με την Κίνα.

«Οι ΗΠΑ έχουν σχέσεις με την Κίνα, ο Καναδάς έχει σχέσεις με την Κίνα. Όλοι έχουν σχέσεις με την Κίνα. Πιστεύω ότι, κατά τη γνώμη μου… πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να διασφαλίσουμε ότι μας σέβεται η Κίνα όταν έχουμε αυτές τις σχέσεις».

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ηγέτες της βιομηχανίας εξέφρασαν στον Guardian τους φόβους τους ότι τα εργοστάσια της ΕΕ θα αυτοκαταστραφούν λόγω της εξάρτησής τους από κινεζικά εξαρτήματα, ένα ζήτημα που σπάνια γίνεται πρωτοσέλιδο.

Με πληροφορίες από Guardian