ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Νίκολας Κέιτζ: Άλλαξε επίσημα το επίθετό του για να μην είναι ο «ξάδελφος-κλόουν» της οικογένειας Κόπολα

Ο ηθοποιός δήλωσε ότι δεν τον νοιάζει αν τον αποκαλούν «Νικ» ή «Νίκολας»

The LiFO team
The LiFO team
ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΕΙΤΖ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
0

Ο Νίκολας Κέιτζ έχει πλέον νέο επίσημο όνομα — Νίκολας Κέιτζ.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, γεννημένος ως Νίκολας Κιμ Κόπολα, υιοθέτησε το καλλιτεχνικό του όνομα ως επίσημο όνομα πέρυσι, όπως δήλωσε στο Variety σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 27 Μαΐου.

Ο 62χρονος Κέιτζ είπε ότι προτιμά να είναι ο πατριάρχης της δικής του οικογένειας παρά ο «ξάδελφος-κλόουν» της «βασιλικής» οικογένειας του Χόλιγουντ.

Το όνομά του άλλαξε και επίσημα ο Νίκολας Κέιτζ

«Είμαι ο Νικ Κέιτζ. Άλλαξα το όνομά μου νομικά πέρυσι», δήλωσε ο ηθοποιός. «Είμαι ο Νικ Κέιτζ στη ζωή και είμαι ο Νικ Κέιτζ μπροστά στην κάμερα. Είναι καλύτερο να είμαι ο πατριάρχης της δικής μου μικρής οικογένειας παρά ο ξάδελφος-κλόουν στα περιθώρια της οικογένειας κάποιου άλλου, οπότε αποφάσισα να το κάνω και να γίνω ο "Κέιτζ"».

Ο Κέιτζ πήρε το επώνυμό του από τον φανταστικό χαρακτήρα της Marvel Comics, Λουκ Κέιτζ, και ανέφερε ότι η οικογένειά του αναφερόταν επίσης στον πρωτοποριακό καλλιτέχνη Τζον Κέιτζ. Επίσης, έψαχνε για ένα «σύντομο και εύκολο» όνομα, παρόμοιο με το Τζέιμς Ντιν.

«Σκέφτηκα, λοιπόν, να κρατήσω το όνομα "Νίκολας", επειδή ο πατέρας μου με ονόμασε Νίκολας — με γαλλική ορθογραφία, κάτι που πάντα με εκνεύριζε, αφού όλοι προσθέτουν ένα "h"», εξήγησε ο Κέιτζ. «Δεν ξέρω γιατί μου έδωσε τη γαλλική γραφή! Αλλά το έκανε».

Ο ηθοποιός είπε επίσης ότι δεν τον νοιάζει αν οι άνθρωποι τον αποκαλούν «Νικ» ή «Νίκολας».

«Είμαι και τα δύο! Νομίζω ότι οι άνθρωποι με γνωρίζουν και με τα δύο», είπε ο Κέιτζ στο Variety.

Ο Κέιτζ έχει εμφανιστεί ως Νίκολας Κέιτζ σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του, με εξαίρεση ένα πιλοτικό επεισόδιο τηλεοπτικής σειράς του 1981 και την ταινία του 1982 Fast Times at Ridgemont High.

Με πληροφορίες από People

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Νίκολας Κέιτζ λέει ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν δεν του ξανατηλεφώνησε μετά το «όχι» στο Insomnia

Πολιτισμός / Ο Νίκολας Κέιτζ λέει ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν δεν του ξανατηλεφώνησε μετά το «όχι» στο Insomnia

Σε νέα συνέντευξή του στους New York Times, ο Νίκολας Κέιτζ είπε ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν, ο Πολ Τόμας Άντερσον και ο Γούντι Άλεν δεν τον ξανακάλεσαν μετά από ρόλους που απέρριψε: «Οι περισσότεροι πληγώνονται και δεν σε ξαναπαίρνουν».
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τζέικομπ Ελόρντι: Το νέο αγόρι της Chanel ξέρει ακριβώς πώς να κοιτάζει την κάμερα

Πολιτισμός / Τζέικομπ Ελόρντι: Το νέο αγόρι της Chanel ξέρει ακριβώς πώς να κοιτάζει την κάμερα

Ο Τζέικομπ Ελόρντι μπαίνει στο σύμπαν του Bleu de Chanel, σε μια νέα καμπάνια που σκηνοθετεί ο Αλφόνσο Κουαρόν και μοιάζει περισσότερο με μικρό κατασκοπικό φιλμ παρά με κλασική διαφήμιση αρώματος
THE LIFO TEAM
Όταν η τέχνη σταματά να κρύβει την αρρώστια

Πολιτισμός / Flare-Up: η έκθεση που φέρνει την ασθένεια και την αναπηρία στο κέντρο της εικόνας

Η έκθεση Flare-Up στο Goldsmiths CCA του Λονδίνου φέρνει κοντά έργα των Derek Jarman και Felix Gonzalez-Torres με μια νέα γενιά καλλιτεχνών και ξανασκέφτεται την ασθένεια, την αναπηρία και τη φροντίδα όχι ως περιθώριο, αλλά ως αισθητική, γλώσσα και πολιτική εμπειρία.
THE LIFO TEAM
Η Tracey Emin έζησε αρκετά για να δει τη ντροπή να αλλάζει πλευρά

Πολιτισμός / Η Tracey Emin έζησε αρκετά για να δει τη ντροπή να αλλάζει πλευρά

Η μεγάλη αναδρομική Tracey Emin: A Second Life στην Tate Modern ξαναδιαβάζει τη γυναίκα του My Bed όχι ως σκάνδαλο των ’90s, αλλά ως καλλιτέχνιδα που έκανε τη σεξουαλική βία, την έκτρωση, την τάξη, την αρρώστια και τη ντροπή υλικό μιας ακραία ειλικρινούς τέχνης.
THE LIFO TEAM
Fairyland: ένα κορίτσι θυμάται τον γκέι μπαμπά της, πριν το AIDS αλλάξει τα πάντα

Πολιτισμός / Fairyland: ένα κορίτσι θυμάται τον γκέι μπαμπά της, πριν το AIDS αλλάξει τα πάντα

Η νέα ταινία Fairyland, σε παραγωγή της Σοφία Κόπολα και σκηνοθεσία του Andrew Durham, βασίζεται στο αυτοβιογραφικό βιβλίο της Alysia Abbott για την παιδική της ηλικία με τον γκέι πατέρα της στο Σαν Φρανσίσκο των '70s. Πίσω από τα γκλίτερ, τα φτερά και την μποέμ ελευθερία, ανοίγει μια πιο βαθιά ιστορία: τα παιδιά που μεγάλωσαν μέσα σε queer οικογένειες πριν η επιδημία του AIDS αλλάξει τα πάντ
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Στινγκ: Τι συμβαίνει στους άνδρες όταν δεν έχουν πια κάτι να χτίσουν με τα χέρια τους;

Πολιτισμός / Στινγκ: Τι συμβαίνει στους άνδρες όταν δεν έχουν πια κάτι να χτίσουν με τα χέρια τους;

Με αφορμή την επιστροφή του μιούζικαλ The Last Ship στο West End, ο Στινγκ μίλησε για τη χαμένη περηφάνια των ναυπηγείων, την αποβιομηχάνιση και την ανδρική ενέργεια που, χωρίς κατεύθυνση, μπορεί να γίνεται τοξική.
THE LIFO TEAM
Η Ολίβια Ροντρίγκο απαντά στην κριτική για τα babydoll φορέματα: «Έτσι κανονικοποιούμε την παιδοφιλία στην κουλτούρα»

Πολιτισμός / Η Ολίβια Ροντρίγκο απαντά στην κριτική για τα babydoll φορέματα: «Έτσι κανονικοποιούμε την παιδοφιλία στην κουλτούρα»

Η τραγουδίστρια μίλησε για τα σχόλια γύρω από τις εμφανίσεις της και είπε ότι τα κορίτσια μεγαλώνουν με την ιδέα πως φταίνε τα ίδια αν οι άνδρες σεξουαλικοποιούν το σώμα τους.
THE LIFO TEAM
Κιάνου Ριβς: Ζητά επιείκεια για τον σκηνοθέτη που πήρε 11 εκατ. δολάρια από το Netflix και δεν τελείωσε ποτέ τη σειρά του

Πολιτισμός / Κιάνου Ριβς: Ζητά επιείκεια για τον σκηνοθέτη που πήρε 11 εκατ. δολάρια από το Netflix και δεν τελείωσε ποτέ τη σειρά του

Ο ηθοποιός έστειλε επιστολή υπέρ του Καρλ Ρινς, σκηνοθέτη του 47 Ronin, ο οποίος πήρε εκατομμύρια από το Netflix για μια σειρά επιστημονικής φαντασίας που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.
THE LIFO TEAM
Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ για την AI στο σινεμά: «Δεν υπάρχει υποκατάστατο για την ψυχή»

Πολιτισμός / Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ για την AI στο σινεμά: «Δεν υπάρχει υποκατάστατο για την ψυχή»

Καλεσμένος στο podcast της Μισέλ Ομπάμα και του Κρεγκ Ρόμπινσον, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ μίλησε για την AI στο Χόλιγουντ και ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει υποκατάστατο για την ψυχή».
THE LIFO TEAM
 
 