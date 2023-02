ΕΕ: Συμφωνία για επιβολή πλαφόν στα ρωσικά πετρελαϊκά προϊόντα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε σήμερα σε συμφωνία για την επιβολή πλαφόν στα ρωσικά πετρελαϊκά προϊόντα, όπως ανακοίνωσε η σουηδική προεδρία με ανάρτησή της στο Twitter.

Οι πρεσβευτές των «27» ενέκριναν το πλαφόν, το οποίο αναμένεται ότι θα υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αναφέρεται σε αυτήν την ανάρτηση εξ ονόματος των χωρών μελών της ΕΕ. Πρόκειται για μια «σημαντική συμφωνία που εντάσσεται στη συνεχιζόμενη απάντηση της ΕΕ και των εταίρων της στον ρωσικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με Ευρωπαίους διπλωμάτες, η τιμή που συμφωνήθηκε από τους πρεσβευτές είναι τα 100 δολάρια ανά βαρέλι για τα πετρελαϊκά προϊόντα υψηλής ποιότητας, όπως το ντίζελ και τα 45 δολάρια ανά βαρέλι για τα χαμηλής ποιότητας πετρελαϊκά καύσιμα, όπως το μαζούτ. Η πρόταση είναι να ισχύσουν οι τιμές αυτές από τις 5 Φεβρουαρίου.

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η ΕΕ εισάγει ανώτατο όριο τιμών για τα ρωσικά πετρελαϊκά προϊόντα μαζί με την G7. «Μαζί με το G7, θέτουμε ανώτατα όρια τιμών», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν στο Twitter.

We must continue to deprive Russia of the means to wage war against Ukraine. EU’s import ban on Russian petroleum products comes into force on Sunday. With the G7 we are putting price caps on these products, cutting Russia’s revenue while ensuring stable global energy markets.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης θα παρουσιάσει το 10ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας στις 24 Φεβρουαρίου, με αφορμή την επέτειο της εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία.

We are making Putin pay for his atrocious war.



And he will have to pay for the reconstruction of Ukraine.



We aim to have the 10th package of sanctions in place by 24 February.



