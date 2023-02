Σύνοδος ΕΕ - Ουκρανίας: Yποσχέσεις για επιπλέον υποστήριξη αλλά όχι ταχεία ένταξη στην Ένωση

Οι σειρήνες του αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν σήμερα το πρωί στο Κίεβο καθώς οι ηγέτες της ΕΕ και της Ουκρανίας συγκεντρώνονταν για σύνοδο κορυφής.

Στη σύνοδο, η Ουκρανία αναμένεται να κερδίσει υποσχέσεις για περαιτέρω υποστήριξη, όμως όχι και υπόσχεση για ταχεία ένταξη στην ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ βρίσκονται στην ουκρανική πρωτεύουσα για συνομιλίες με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Δεν θα υπάρξει ανάπαυλα στην αποφασιστικότητά μας. Επίσης, θα σας υποστηρίξουμε σε κάθε βήμα στο ταξίδι σας προς την ΕΕ», έγραψε σήμερα το πρωί στο Twitter ο Σαρλ Μισέλ κάτω από μια φωτογραφία του στην κεντρική πλατεία του Κιέβου.

Back in Kyiv for the EU-#Ukraine Summit with @ZelenskyyUa @vonderleyen and @JosepBorrellF



There will be no let up in our resolve.



We will also support you every step of the way on your journey to the EU. pic.twitter.com/3fnmajrtAZ