Δυτική Όχθη: Ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν δύο Παλαιστίνιους ενώ προσπαθούν να παραδοθούν

Δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν την Πέμπτη από ισραηλινές δυνάμεις στην Τζενίν, στη βόρεια Δυτική Όχθη, κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης. Βίντεο από το σημείο φαίνεται να δείχνει τους δύο άνδρες να εξέρχονται άοπλοι από κτίριο, με τα χέρια σηκωμένα, πριν δεχθούν πυρά από κοντινή απόσταση.

Δημοσιογράφος του Reuters που βρισκόταν σε μικρή απόσταση επιβεβαίωσε ότι είδε τους δύο άνδρες να βγαίνουν από το κτίριο με τα χέρια ψηλά. Λίγο αργότερα ακούστηκαν πυροβολισμοί· στη συνέχεια, ο ίδιος είδε ισραηλινές δυνάμεις να στέκονται δίπλα σε ένα σώμα που δεν είχε σημάδια ζωής.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, οι δύο άνδρες ήταν ο 26χρονος Μοντασίρ Αμπντάλα και ο 37χρονος Γιουσέφ Ασάσα.

Σε κοινή ανακοίνωση, ο ισραηλινός στρατός και η αστυνομία ανέφεραν ότι διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό. Η ανακοίνωση σημειώνει ότι οι δυνάμεις «άνοιξαν πυρ προς υπόπτους που είχαν εξέλθει από κτίριο», χωρίς ωστόσο να δίνονται εξηγήσεις για την απόφαση χρήσης θανατηφόρας βίας ούτε να σχολιάζεται το βίντεο, στο οποίο φαίνεται οι δύο άνδρες να ξαπλώνουν στο έδαφος και στη συνέχεια να οδηγούνται ξανά μέσα στο κτίριο.

Οι ισραηλινές αρχές χαρακτήρισαν τους δύο άνδρες «καταζητούμενους» και υποστήριξαν ότι συνδέονταν με «τρομοκρατικό δίκτυο» στην Τζενίν, χωρίς να δημοσιοποιήσουν στοιχεία ή λεπτομέρειες για τις κατηγορίες.

🚨 Footage shows Israeli soldiers executing two young Palestinian men after detaining them in Jenin in the occupied West Bank today — shooting them dead as they stood with their hands raised and posed no threat, outside a home in the city. https://t.co/Jjdrfqr4Wq — Drop Site (@DropSiteNews) November 27, 2025

Αντιδράσεις από παλαιστινιακή πλευρά

Ο κυβερνήτης της Τζενίν, Καμάλ Αμπού αλ-Ρουμπ, έκανε λόγο για «εν ψυχρώ εκτέλεση» δύο άοπλων ανδρών που, όπως είπε, είχαν ήδη παραδοθεί. Εξέφρασε παράλληλα αμφιβολίες για το κατά πόσο η ισραηλινή έρευνα θα είναι ανεξάρτητη ή θα οδηγήσει σε λογοδοσία.

Two Palestinians were executed in Jenin after surrendering. None of the other soldiers flinched. Business as usual. The IDF rushed to announce an investigation, of course, it was caught on camera. pic.twitter.com/TrvaOfJQqV — Breaking the Silence (@BtSIsrael) November 27, 2025

Ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, εξέφρασε δημοσίως τη στήριξή του στις δυνάμεις που συμμετείχαν στην επιχείρηση, δηλώνοντας ότι «ενήργησαν όπως έπρεπε».

Η Χαμάς καταδίκασε το περιστατικό ως «εκτέλεση» και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να παρέμβει, χωρίς να αναλάβει κάποια σύνδεση με τους δύο νεκρούς.

Η επιχείρηση στην Τζενίν είναι η πιο πρόσφατη σε μια σειρά ευρείας κλίμακας εφόδων του ισραηλινού στρατού στις βόρειες πόλεις της Δυτικής Όχθης. Μόλις μία ημέρα πριν, οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν πραγματοποιήσει παρόμοια επιχείρηση στην κοντινή Τουμπάς.

Με πληροφορίες από Reuters

