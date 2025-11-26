Εκατοντάδες Ισραηλινοί στρατιώτες πραγματοποίησαν έφοδο σε παλαιστινιακή πόλη στη Δυτική Όχθη, σημειώνοντας πως η «αντιτρομοκρατική επιχείρηση» θα συνεχιστεί για αρκετές ημέρες.

Οι IDF πραγματοποίησαν εφόδους στην παλαιστινιακή πόλη Τουμπάς, κοντά στη Νάμπλους, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη ανάπτυξη ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων στη Δυτική Όχθη από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία στη Γάζα.

Τα παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας το βράδυ της Τρίτης στην Τουμπάς και σε γειτονικές κοινότητες και οικογένειες εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους, προκειμένου οι ισραηλινές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν τα κτίρια.

Μάλιστα, ο ισραηλινός στρατός και η εσωτερική υπηρεσία ασφαλείας ανέφεραν σε κοινή δήλωση ότι ξεκίνησαν «ευρεία αντιτρομοκρατική επιχείρηση» που αναμένεται να συνεχιστεί για αρκετές ημέρες. Η ισραηλινή εφημερίδα «Haaretz» ανέφερε ότι φυλλάδια που διανεμήθηκαν από τον στρατό στην Τουμπάς ενημέρωναν τους κατοίκους ότι η περιοχή είχε «μετατραπεί σε καταφύγιο για την τρομοκρατία». «Αν δεν το αλλάξετε αυτό, θα δράσουμε όπως κάναμε στην Τζενίν και την Τουλκαρέμ», προειδοποιούσαν τα φυλλάδια, αναφερόμενα σε δύο βόρειες πόλεις της Δυτικής Όχθης που δέχτηκαν μεγάλες επιθέσεις από ισραηλινές δυνάμεις νωρίτερα φέτος, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και εκτοπίζοντας δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Την ίδια ώρα, αυτή την εβδομάδα, η Human Rights Watch δημοσίευσε έκθεση στην οποία αναφέρει ότι ο εξαναγκαστικός εκτοπισμός πληθυσμών σε προσφυγικούς καταυλισμούς της Δυτικής Όχθης, τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2025, συνιστά εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Περίπου σε 32.000 ανθρώπους που εκτοπίστηκαν, δεν τους έχει επιτραπεί να επιστρέψουν στα σπίτια τους, πολλά από τα οποία έχουν ισοπεδωθεί σκόπιμα, σύμφωνα με την οργάνωση.

Με πληροφορίες από Guardian