Πώς στήθηκε η επιχείρηση «Ίπαλλος» που οδήγησε στη σύλληψη του «Έλληνα Εσκομπάρ» για το πλοίο με την κοκαΐνη

Το πώς στήθηκε η επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Ίπαλλος» που οδήγησε στην εξάρθρωση κυκλώματος κοκαΐνης και στη σύλληψη του επονομαζόμενου ως «Έλληνα Εσκομπάρ», εξήγησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και η ηγεσία της ΕΛΑΣ σε συνέντευξη Τύπου.

Στη συνέντευξη Τύπου αναλύθηκε πώς πραγματοποιήθηκε η πολυεθνική και πολυεπίπεδη επιχείρηση, η οποία βασίστηκε σε πολύμηνη έρευνα και οδήγησε στον εντοπισμό του πλοίου με τους 4 τόνους κοκαΐνης.

Ακόμα έγινε αναλυτική αναφορά στον ρόλο που είχε κάθε μέλος της οργάνωσης, με το συνολικό προσδοκώμενο παράνομο όφελος από την κατασχεθείσα ποσότητα κοκαΐνης να εκτιμάται ότι υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 100.000.000 ευρώ.

Χρυσοχοΐδης για «Έλληνα Εσκομπάρ»: «Ο πόλεμος ενάντια στους εμπόρους ναρκωτικών θα συνεχιστεί»

«Είναι μία πολύ σημαντική μέρα για την Ελληνική Αστυνομία, για την Ελλάδα, για την Ευρώπη, για όλο τον κόσμο» και αναφέρθηκε σε μία «πολεμική επιχείρηση», δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη κατά την έναρξη της παρουσίασης της υπόθεσης από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, υποστράτηγο, Φώτη Ντουΐτση και τον ρπικεφαλής της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της ΔΑΟΕ, αστυνομικό υποδιευθυντή, Ιωάννη Καρυδάκο, παρουσία του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου και του προϊσταμένου του Γραφείου DEA της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

«Οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η υποδιεύθυνση Ναρκωτικών μαζί με την αντίστοιχη αμερικανική υπηρεσία μαζί με πάρα πολλές υπηρεσίες από πολλές χώρες μέχρι και το Γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό προετοίμασαν μετά από πληροφορίες και τελικώς υλοποίησαν μια τεράστια επιχείρηση, στην κυριολεξία πολεμική, απέναντι στους εγκληματίες διακινητές ναρκωτικών και κατάφεραν να πάρουν στα χέρια τους από τους ναρκέμπορους πολλούς τόνους ναρκωτικών που προορίζονταν για την Ευρώπη και θα σκορπούσαν για ακόμα μία φορά δηλητήριο στους νέους ανθρώπους», συμπλήρωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

«Είναι μία πάρα πολύ σημαντική επιτυχία που δείχνει πως ενωμένοι μπορούμε να έχουμε πάρα πολύ σημαντικά αποτελέσματα, τα οποία ωφελούν τις κοινωνίες, τους λαούς, τις χώρες», προσέθεσε ο κ. Χρυσοχοΐδης και υποσχέθηκε ότι θα συνεχιστεί ο «πόλεμος ενάντια στους εμπόρους ναρκωτικών, απέναντι στους εγκληματίες που μέσα από τα διεθνή κυκλώματα συγκροτούν ομάδες οι οποίες προβαίνουν σε αυτές τις παράνομες, ειδεχθείς, πράξεις και συμπεριφορές».

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη συνεχάρη όσους συμμετείχαν στην τόσο «επιτυχημένη επιχείρηση» τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον προϊστάμενο της υποδιεύθυνσης Ναρκωτικών ενώ αναφέρθηκε και σε μία ακόμα διάσταση της υπόθεσης.

«Είναι η διάσταση της δουλειάς που συνεχίζουμε στο πλαίσιο της υπηρεσίας που ιδρύσαμε πριν από ένα χρόνο, να εξοντώσουμε όλες εκείνες τις εγκληματικές ομάδες που δρουν αντικοινωνικά, τους λαθρεμπόρους, αυτούς που κλέβουν τον ιδρώτα του κόσμου μέσα από τις απάτες του ΦΠΑ, τους εκβιαστές, τους εμπόρους, όλους εκείνους οι οποίοι συγκροτούν εγκληματικές ομάδες και πλήττουν την κοινωνία», είπε χαρακτηριστικά.

«Η υπόσχεσή μας, η δέσμευσή μας, είναι ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα ανυποχώρητα απέναντι στο έγκλημα. Θα είμαστε εδώ για να αποδομήσουμε και άλλες εγκληματικές ομάδες, για να οδηγήσουμε την ελληνική δικαιοσύνη και άλλους κατηγορούμενους εγκληματίες και να αποδώσουμε στην κοινωνία το όφελος το κοινωνικό και το οικονομικό που της αξίζει», συμπλήρωσε.

Πώς στήθηκε η επιχείρηση «Ίπαλλος» που οδήγησε στη σύλληψη του «Έλληνα Εσκομπάρ»

Από την πλευρά του ο κ. Ντουΐτσης παρουσίασε το επιχειρησιακό σκέλος και το πώς στήθηκε η επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Ίπαλλος», εξηγώντας ότι ο Ίπαλλος ήταν ένας αρχαίος Έλληνας θαλασσοπόρος, γεωγράφος, μετεωρολόγος που έζησε και έδρασε τον 1ο αιώνα π.Χ. την εποχή των Πτολεμαίων στην Αίγυπτο.

«Σήμερα παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα μιας μεγάλης, πολυεπίπεδης, πολύμηνης και μεθοδικής έρευνας με την κωδική ονομασία «Ίππαλος», που οδήγησε στον τερματισμό της δράσης μιας διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας, στην πλειοψηφία τους Έλληνες, δραστηριοποιούνταν στη θαλάσσια μεταφορά τόνων κοκαΐνης προς την Ευρώπη, μέσω αλιευτικών σκαφών που συνδέονταν με νομιμοφανείς εταιρικές δομές», ανέφερε αρχικά.

Όπως είπε ο κ. Ντουΐτσης, η υπόθεση εξελίχθηκε σε χρονικό βάθος τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2024 και βασίστηκε σε συνδυασμό προανακριτικών ενεργειών, ανάλυσης ψηφιακών πειστηρίων και αξιοποίησης πληροφοριών με σταθερή διασύνδεση και συνεργασία με ξένες Αρχές. Κρίσιμη υπήρξε η διεθνής επιχειρησιακή συνεργασία, καθώς η τελική φάση εκτυλίχθηκε σε υπεράκτιο θαλάσσιο χώρο από τις γαλλικές Αρχές.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από αξιοποίηση στοιχείων που περιήλθαν από το Γραφείο DEA της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα και στη συνέχεια αναπτύχθηκε κλιμακωτά σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, Όπλων και Λοιπών Ελεγχόμενων Προϊόντων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης του ΣΔΟΕ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τη Europol, της FRONTEX, του Maritime Analysis and Operations Centre- Narcotics (MAOC-N) και του Πολεμικού Ναυτικού της Γαλλίας.

«Απότοκο της στενής και απολύτως επαγγελματικής συνεργασίας, υπήρξε η επιτυχής υλοποίηση της επιχείρησης» που σύμφωνα με τον επικεφαλής της ΔΟΑΕ ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής (14/12) σε υπεράκτια περιοχή της Γαλλίας και συνεχίστηκε στη χώρα μας, κατά την οποία απετράπη η εισαγωγή στην Ευρώπη τόνων κοκαΐνης, ενώ συνελήφθησαν 10 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσα στα οποία και το αρχηγικό.

Το εύρος δράσης της οργάνωσης ήταν διεθνές: σημεία επαφής σε Λατινική Αμερική, απόπειρα ενεργοποίησης διαδρομής μέσω Αφρικής, επιχειρησιακή κίνηση στον Ατλαντικό Ωκεανό και προορισμοί εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας.

Η μεθοδολογία τους ήταν «επαγγελματική» και τυπική των διεθνών καρτέλ: αξιοποιούσαν αλιευτικά σκάφη, τα οποία είχαν νομιμοφανή επιχειρηματική δραστηριότητα και εμφανίζονταν να εκτελούν επαγγελματική αλιεία σε διεθνή ύδατα. Στον πυρήνα της μεθόδου βρισκόταν η πρακτική του «mothership»: μεγάλη ποσότητα μεταφερόταν διαμέσου ωκεάνιων διαδρομών και μεταφορτωνόταν εν πλω σε μικρότερα αλιευτικά σκάφη, ώστε να δικαιολογείται η παρουσία τους στη θάλασσα και να μειώνεται ο κίνδυνος εντοπισμού.

Τελικός στόχος ήταν η παράδοση των ναρκωτικών απευθείας σε ακτές ή σε ιστιοπλοϊκά σκάφη ή ακόμη και μέσω της απόρριψής τους στη θάλασσα κοντά σε ακτές, προκειμένου στη συνέχεια να περισυλλεχθούν από μικρά σκάφη ή δύτες. Παράλληλα, όπως εξήγησε ο κ. Ντουΐτσης η οργάνωση φέρεται να επένδυε και να «ξέπλενε» τα παράνομα έσοδα μέσω εταιρικών σχημάτων, διαχείρισης σκαφών και χρήσης παρένθετων προσώπων, με σκοπό την απόκρυψη της προέλευσης των χρημάτων και τη συνέχιση της εγκληματικής δραστηριότητας.

Ο ρόλος του αρχηγού

Ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία τη οργάνωσης διαδραμάτιζε το αρχηγικό μέλος, το οποίο αποτελούσε τον γενικό συντονιστή των διεθνών μεταφορών των ναρκωτικών ουσιών, εκμεταλλευόμενο την ιδιότητά του ως επιχειρηματία στον τομέα της θαλάσσιας αλιείας και τις επαφές που διέθετε τόσο σε χώρες της Λατινικής Αμερικής όσο και της Ευρώπης από τριακονταετίας τουλάχιστον.

Τέλος ο κ. Ντουΐτσης ευχαρίστησε θερμά «όλες τις συνεργαζόμενες υπηρεσίες και Αρχές για την ουσιαστική συμβολή τους στην επιτυχία της επιχείρησης. Το Γραφείο DEA της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, το ΣΔΟΕ, τη Europol, τον FRONTEX, το MAOC-N αλλά και το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας για την καθοριστική επιχειρησιακή του συνδρομή. Ευχαριστώ επίσης τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας που εργάστηκαν με συνέπεια, επαγγελματισμό και διακριτικότητα σε όλες τις φάσεις της πολύμηνης έρευνας».

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, αστυνόμος B’, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία αναφέρθηκε επίσης στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωση. Η κ. Δημογλίδου ανέφερε επίσης ότι η εξάρθρωση του κυκλώματος «αποτέλεσε αντικείμενο πολύμηνης και μεθοδικής έρευνας».

Αποτέλεσμα ήταν η σύλληψη 10 φυσικών προσώπων, από τα οποία 9 Έλληνες και ένας αλλοδαπός. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, στη δικογραφία που σχηματίστηκε για κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση και παράβαση των νόμων που αφορούν τα ναρκωτικά, τα όπλα και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, περιλαμβάνεται ακόμη ένας Έλληνας.

Παράλληλα αναζητούνται μη ταυτοποιημένα μέλη που δραστηριοποιούνταν και συνέβαλαν στη λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, της Αφρικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών από το το γραφείο του DEA της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, από την ανάλυση των οποίων, καταδείχθηκε η εγκληματική δράση των κατηγορούμενων, μέσω της συγκρότησης και λειτουργίας, τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2024, επιχειρησιακά δομημένης και ιεραρχικά οργανωμένης εγκληματικής ομάδας με διακριτούς ρόλους, διαρκή και ευρεία δράση», ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Δημογλίδου.

Η δομή της οργάνωσης

Στη συνέχεια η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ εξήγησε της δομή της οργάνωσης. Ένας Έλληνας 61 ετών, αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, πέραν του γενικού συντονισμού και των κατευθύνσεων προς τα υπόλοιπα μέλη, αναλάμβανε τη στρατολόγηση πληρωμάτων, την εξεύρεση και προετοιμασία κατάλληλων αλιευτικών σκαφών, τον εξοπλισμό τους με εξειδικευμένα συστήματα ναυσιπλοΐας και εντοπισμού, καθώς και τη διεκπεραίωση της σχετικής γραφειοκρατίας μέσω επαγγελματιών του χώρου. Παράλληλα, διατηρούσε επαφές με τους προμηθευτές ναρκωτικών ουσιών, συντόνιζε τις παραλαβές εν πλω και καθοδηγούσε τη μεταφορά και παράδοσή τους στους παραλήπτες. Τέλος, είχε τον πλήρη έλεγχο της νομιμοποίησης των παρανόμων εσόδων μέσω εταιρειών και αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Ένας 73χρονος, μη συλληφθείς, ήταν άμεσος συνεργάτης του αρχηγικού μέλους και δρούσε ως αντιπρόσωπός του στη Λατινική Αμερική, πραγματοποιώντας επαφές και συναντήσεις με προμηθευτές ναρκωτικών ουσιών και υποβοηθώντας στην εξεύρεση παραληπτών.

Ένας 38χρονο μέλος, αναλάμβανε τη διάθεση και προετοιμασία των αλιευτικών σκαφών που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά των ναρκωτικών ουσιών, ενώ υποβοηθούσε σε τεχνικές εργασίες, μετατροπές σκαφών, προμήθεια εξοπλισμού και έκδοση εγγράφων. Επιπλέον, λειτουργούσε και ως «αχυράνθρωπος», ιδρύοντας και διατηρώντας εταιρικά σχήματα, ώστε να εμφανίζεται ως τυπικός ιδιοκτήτης των σκαφών ή διαχειριστής των εταιρειών που τα κατείχαν.

Ένας 42χρονος και έτερος Έλληνας, 61 ετών, λειτουργούσαν ομοίως «αχυράνθρωποι» του αρχηγικού μέλους, ιδρύοντας και διατηρώντας εταιρείες στο όνομά τους για την κατοχή και εκμετάλλευση των αλιευτικών σκαφών. Παράλληλα, συμμετείχαν και ως μέλη πληρωμάτων στα σκάφη που χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ένας 79χρονος, ένας 72χρονος, ένας 80χρονος, ένας 68χρονος και ένας 46χρονος, αποτελούσαν τον επιχειρησιακό βραχίονα της οργάνωσης, συγκροτώντας το πλήρωμα των αλιευτικών πλοίων, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους ως ναυτικοί, καπετάνιοι και κάτοχοι διπλωμάτων πηδαλιούχου. Με τον τρόπο αυτό προχωρούσαν στην παραλαβή των ναρκωτικών ουσιών εν πλω, τη μεταφορά τους και την παράδοσή τους σε προκαθορισμένα σημεία σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ένα 74χρονο μέλος, ήταν επιφορτισμένο με τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων, καθώς, με εντολή και για λογαριασμό του αρχηγικού μέλους, είχε αναλάβει τη σύσταση, ίδρυση και διαχείριση εταιρειών, των οποίων εμφανιζόταν ως τυπικός ιδιοκτήτης ή διαχειριστής αυτών. Μέσω των εταιρειών διοχετεύονταν, αποκρύπτονταν και ενσωματώνονταν στο νόμιμο οικονομικό κύκλωμα χρηματικά ποσά προερχόμενα από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, διασφαλίζοντας την απόκρυψη του πραγματικού δικαιούχου και τη συνέχιση της εγκληματικής δραστηριότητας.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πρωινές ώρες της Κυριακής, 14 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε ευρείας κλίμακας διεθνική επιχείρηση κατά την οποία μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, «τέσσερις Έλληνες (61χρονος, 79χρονος, 72χρονος και 68χρονος) και ο 46χρονος αλλοδαπός», εντοπίστηκαν από το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας να πλέουν με ελληνικό αλιευτικό σκάφος σε υπερπόντια περιοχή της Γαλλίας.

Στο πλαίσιο της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο σκάφος βρέθηκε να κατέχουν με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση και για λογαριασμό των υπόλοιπων μελών της οργάνωσης 136 πακέτα, τα οποία περιείχαν κοκαΐνη. Καθένα απ’ αυτά είχε βάρος 25 έως 35 κιλά με τη συνολική ποσότητα να υπολογίζεται από 3 τόνους και 400 κιλά έως 4 τόνους και 760 κιλά, καθώς η ακριβής ζύγιση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Την εν λόγω ποσότητα είχαν παραλάβει εν πλω, μετά από υπόδειξη του αρχηγού τους, αρχές του τρέχοντος μήνα σε θαλάσσια περιοχή ανοικτά της νήσου Μαρτινίκας.

Στο πλαίσιο της πολύμηνης έρευνας, διακριβώθηκε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν επιχειρήσει και τον Οκτώβριο του 2024 παρόμοια διαδικασία μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών από την Αφρική. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την πράξη τους λόγω βλάβης του πλοίου.

Μετά τον εντοπισμό της κοκαΐνης στο πλοίο, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών επιχείρησαν ταυτόχρονα σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πιερία και Θήβα, όπου συνέλαβαν πέντε ακόμα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσά στα οποία και το αρχηγικό.

Ακολούθησαν σωματικές έρευνες καθώς και έρευνες στις οικίες τους, κατά τις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Πιστόλι και αεροβόλο πιστόλι,

10 φυσίγγια,

10 μεταλλικά σφαιρίδια σε γεμιστήρα, -446- μεταλλικά σφαιρίδια,

2 γεμιστήρες πιστολιών,

3 οχήματα,

11 κινητά τηλέφωνα και 5 κάρτες sim δορυφορικό τηλέφωνο,

πλήθος κλειδιών από πόρτες διαμερισμάτων,

3 πολυτελή ρολόγια και καδένα λαιμού, 1055 ευρώ καθώς και

πλήθος αντικειμένων, εγγράφων και ιδιόχειρων σημειώσεων.

Τέλος, όπως προκύπτει από την ιεραρχική δομή της εγκληματικής οργάνωσης και τις κατασχεθείσες ποσότητες κοκαΐνης, το συνολικό προσδοκώμενο παράνομο όφελος της εγκληματικής οργάνωσης εκτιμάται ότι υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 100.000.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι στο παρελθόν έχουν απασχολήσει κατά περίπτωση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για παρόμοια και έτερα αδικήματα, οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.