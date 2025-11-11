ΔΙΕΘΝΗ
Ισραηλινοί έποικοι πυρπόλησαν σπίτια και φορτηγά στη Δυτική Όχθη — Τέσσερις τραυματίες

Οι IDF ανέφεραν πως στρατιώτες έσπευσαν σε δύο χωριά, όπου δεκάδες κουκουλοφόροι επιτέθηκαν σε Παλαιστινίους, τραυματίζοντας τέσσερις κατοίκους, ενώ έβαλαν φωτιά σε σπίτια και οχήματα

LifO Newsroom
Φωτ: Getty Images
Ισραηλινοί έποικοι εξαπέλυσαν σήμερα επιθέσεις σε δύο κοινότητες της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, τραυματίζοντας τέσσερις Παλαιστινίους και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε περιουσίες, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό και αξιωματούχους της Παλαιστινιακής Αρχής.

Ο παλαιστίνιος υπουργός Μουαγιάντ Σααμπάν δήλωσε ότι οι έποικοι πυρπόλησαν τέσσερα φορτηγά γαλακτοκομικής εταιρείας, καθώς και καλλιέργειες και παράγκες Βεδουίνων στην περιοχή. Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε ότι παρείχε βοήθεια σε τραυματίες που είχαν δεχθεί επίθεση με ξύλα και πέτρες.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανέφεραν πως στρατιώτες έσπευσαν στα χωριά Μπέιτ Λιντ και Ντέιρ Σάραφ, όπου δεκάδες κουκουλοφόροι επιτέθηκαν σε Παλαιστινίους, τραυματίζοντας τέσσερις κατοίκους, ενώ έβαλαν φωτιά σε σπίτια και οχήματα. Οι δυνάμεις ασφαλείας απώθησαν τους επιτιθέμενους και συνέλαβαν τέσσερις υπόπτους, οι οποίοι ανακρίνονται. Αργότερα, σύμφωνα με τον στρατό, οι δράστες συγκεντρώθηκαν εκ νέου σε κοντινή βιομηχανική ζώνη και επιτέθηκαν σε στρατιώτες, καταστρέφοντας ένα στρατιωτικό όχημα.

Σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA), τον Οκτώβριο καταγράφηκαν τουλάχιστον 264 επιθέσεις εποίκων εναντίον Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη. Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό που έχει καταγραφεί μέσα σε έναν μήνα από το 2006, όταν ο ΟΗΕ άρχισε να συλλέγει σχετικά δεδομένα.

Η κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου ζουν περίπου 2,7 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι, παραμένει στο επίκεντρο των σχεδίων για τη δημιουργία μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους. Ωστόσο, διαδοχικές ισραηλινές κυβερνήσεις έχουν επεκτείνει ταχύτατα τους οικισμούς τις τελευταίες δεκαετίες, κατακερματίζοντας την περιοχή. Σήμερα, περισσότεροι από μισό εκατομμύριο Ισραηλινοί έποικοι ζουν στη Δυτική Όχθη.

Οι περισσότερες χώρες και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών θεωρούν τους οικισμούς παράνομους βάσει του διεθνούς δικαίου, ενώ η συνέχιση της επέκτασής τους αποτελεί ένα από τα βασικά εμπόδια για την επανέναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας.

