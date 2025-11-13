Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί εποίκοι έβαλαν φωτιά σε τέμενος και έγραψαν συνθήματα μίσους

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι Ισραηλινοί έποικοι βανδάλισαν ισλαμικό τέμενος στον οικισμό Ντεΐρ Ιστία και άφησαν απειλητικά συνθήματα στους τοίχους. Η επίθεση προστίθεται στη συνεχιζόμενη έξαρση της βίας στη Δυτική Όχθη, που έχει προκαλέσει αντιδράσεις ακόμη και από την ισραηλινή ηγεσία.

Το πρωί της Πέμπτης, κάτοικοι βρήκαν καμένα τμήματα του τεμένους, τρία απανθρακωμένα αντίτυπα του Κορανίου και φθορές στη μοκέτα του χώρου προσευχής.

Στους εξωτερικούς τοίχους είχαν γραφτεί συνθήματα στα εβραϊκά όπως «δεν φοβόμαστε», «θα εκδικηθούμε ξανά» και «συνεχίστε να καταδικάζετε». Η γραφή ήταν δυσανάγνωστη, όμως φαινόταν να αναφέρεται στον υποστράτηγο Άβι Μπλουθ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης, ο οποίος μία ημέρα νωρίτερα είχε καταδικάσει δημόσια τη βία των εποίκων.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ερεύνησε το σημείο, δεν εντόπισε υπόπτους και διαβίβασε την υπόθεση στην αστυνομία και στην υπηρεσία ασφαλείας.

Το νέο περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο έντονης δραστηριότητας των εποίκων στη Δυτική Όχθη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε την Τετάρτη «ανησυχία ότι η ένταση στη Δυτική Όχθη μπορεί να επηρεάσει τις επιχειρήσεις στη Γάζα».

Ισραηλινοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι πρόκειται για «περιθωριακές ομάδες». Παλαιστίνιοι και οργανώσεις δικαιωμάτων αντιτείνουν ότι η βία είναι συστηματική και συχνά μένει ατιμώρητη υπό μια κυβέρνηση που στηρίζεται σε πολιτικούς με ανοιχτή στήριξη στο κίνημα των εποίκων. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει σχολιάσει τα τελευταία περιστατικά.

Το προηγούμενο 48ωρο: Δύο χωριά στο στόχαστρο

Οι καταδίκες που προηγήθηκαν αφορούσαν μια ιδιαίτερα επιθετική ενέργεια της Τρίτης, όταν δεκάδες μασκοφόροι έποικοι έκαψαν οχήματα και περιουσίες στα χωριά Μπεΐτ Λιντ και Ντεΐρ Σαράφ.

Σύμφωνα με τον στρατό, οι δράστες κινήθηκαν στη συνέχεια προς κοντινή βιομηχανική ζώνη, όπου επιτέθηκαν σε στρατιωτική περίπολο και προκάλεσαν ζημιές σε στρατιωτικό όχημα. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι τέσσερις Ισραηλινοί συνελήφθησαν και τέσσερις Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν.

Ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ περιέγραψε τα περιστατικά ως «σοβαρά» και είπε ότι μια «χούφτα δραστών» «ξεπερνά κόκκινες γραμμές». Ζήτησε από όλες τις αρχές να κινηθούν αποφασιστικά για να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο.

Ο αρχηγός του στρατού, στρατηγός Εγιάλ Ζαμίρ, σημείωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις «δεν θα ανεχθούν εγκληματικές ενέργειες» που αποσπούν από την αποστολή τους.

Την Τετάρτη, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι τρεις από τους τέσσερις συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ ένας ανήλικος θα παραμείνει υπό κράτηση επί έξι ημέρες με εντολή δικαστή.

Το τέμενος στη Ντεΐρ Ιστία έχει δεχθεί επιθέσεις και στο παρελθόν. Σύμφωνα με το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, είχαν σημειωθεί βανδαλισμοί το 2012, ενώ η οργάνωση Anti-Defamation League καταγράφει νέο περιστατικό το 2014.

Ο αριθμός των επιθέσεων στη Δυτική Όχθη είχε ήδη ανέβει τα τελευταία χρόνια και αυξήθηκε περαιτέρω μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα πριν από δύο χρόνια. Ο Οκτώβριος του 2025 ήταν ο μήνας με τον υψηλότερο αριθμό επιθέσεων που έχει καταγράψει το Γραφείο Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) από το 2006, όταν ξεκίνησε η παρακολούθηση του φαινομένου.

Από το 2023, 3.535 Παλαιστίνιοι έχουν εκτοπιστεί λόγω επιθέσεων ή περιορισμών πρόσβασης που συνδέονται με εποίκους, ένας αριθμός που υπερβαίνει κατά πολύ προηγούμενες χρονιές.

Δυτική Όχθη: Επέκταση των εποικισμών

Τα τελευταία χρόνια, έποικοι έχουν ιδρύσει νέες αγροτικές εγκαταστάσεις πέρα από τους υφιστάμενους οικισμούς, τους λεγόμενους «νεαρούς οικισμούς». Πρόκειται για πρόχειρα συγκροτήματα με λίγες κατασκευές και περιφράξεις, τα οποία κατεβαίνουν από τους λόφους των οικισμών προς τα παλαιστινιακά χωριά, αποκτώντας πρόσβαση σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις και υδάτινους πόρους.

Παλαιστίνιοι και οργανώσεις καταγγέλλουν ότι ο στρατός και η αστυνομία σπάνια παρεμβαίνουν για να αναχαιτίσουν επιθέσεις.

Κομβικά στελέχη της κυβέρνησης, όπως ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμοτριτς και ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, υποστηρίζουν ανοιχτά το κίνημα των εποίκων και έχουν κεντρικό ρόλο στη χάραξη πολιτικής για τη Δυτική Όχθη.

